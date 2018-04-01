خطــير..إنهيار فندق بمراكش وهــاشنو وقع ﻿

إنهار ليلة أمس جدار خارجي لأحد الفنادق القديمة بمراكش بشكل مفاجئ، ما أدى لخسائر مادية جسيمة وكاد يتسبب في كارثة إنسانية لولا الألطاف الإلهية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

إنهار ليلة أمس جدار خارجي لأحد الفنادق القديمة بمراكش بشكل مفاجئ، ما أدى لخسائر مادية جسيمة وكاد يتسبب في كارثة إنسانية لولا الألطاف الإلهية.

وحسب مصدر "شوف تيفي"، فقد إنهار جزء من فندق "القباج" بحي "ابن صالح" بالمدينة العتيقة بفعل تآكل وتصدع جدرانه منذ مدة طويلة، وزادت حدة الشقوق التي ظهرت عليه بعد الأمطار الأخيرة، التي تهاطلت على المدينة الحمراء، ما جعل العديد من الحرفيين الذين كانوا يتخدونه كمكان لعرض منتوجاتهم التقليدية يوجهون نداءات وشكايات متكررة للسلطات المحلية بمراكش، لتدارك الموقف قبل فوات الأوان، وهي الشكايات التي لم تلقى آذانا صاغيا، لينهار يوم أمس، وكاد يؤدي لفاجعة كبيرة لولا خلوه في تلك الساعات المتأخرة من الصناع التقليديين.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة، وجعل الحي المذكور يعيش تحت رحمة الظلام الدامس بفعل انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة الإنهيار وتسببه في قطع بعض الأسلاك الكهربائية المهمة، التي كانت تزود المنازل بالكهرباء.

هذا، وإستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا حول ظروف وملابسات وقوع الإنهيار.

يذكر أن مجموعة من المنازل والمنشآت السياحية بمدينة مراكش تعرف عددا من التصدعات والإنشقاقات، التي جعلت منها قنابل موقوتة، ستسقط في أية لحظة على رؤوس المواطنين ما لم تتحرك المصالح المعنية لإعادة ترميمها وتأهيلها، في إطار البرنامج الوطني الذي إنطلاق بعدد من المدن المغربية القديمة.