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عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة بوعشرين بخصوص حضور المشتكيات والمصرحات لمحكمة الاستئناف بالبيضاء

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 11:27 عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة بوعشرين بخصوص حضور المشتكيات والمصرحات لمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك
عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة بوعشرين بخصوص حضور المشتكيات والمصرحات لمحكمة الاستئناف بالبيضاء
شهدت أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين قبل قليل من يومه الخميس 12 أبريل، وقوع نقاش حاد بين هيئة دفاع المتهم مدير جريدة أخبار اليوم وهيئة الدافع عن المطالبات بالحق المدني، بخصوص حضور المشتكيات

"شوف تيفي"

شهدت أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين قبل قليل من يومه الخميس 12 أبريل، وقوع نقاش حاد بين هيئة دفاع المتهم مدير جريدة أخبار اليوم وهيئة الدافع عن المطالبات بالحق المدني، بخصوص حضور المشتكيات والضحايا لأشغال جلسة المحاكمة.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن محاميات منتميات لهيئة الرباط، أعلنن خلال جلسة اليوم، دفاعهن عن توفيق بوعشرين، وطالبن بضرورة حضور المشتكيات داخل القاعة، وهو الأمر الذي أثار غضب المحامية أمينة المرابط المنتمية لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني.

وأشار الموفد إلى أن النقيب محمد زيان، دخل هو الآخر على الخط، ورد على ممثل النيابة العامة، قائلا: " ما سمعناه خطير جدا، المحكمة العادلة مبنية على التوازن، النيابة العامة قالت حرفيا التمس إعفاء الحاضرات لأنهن مطالبات بالحق المدني وبالمقابل سنستعمل ما لدينا من صلاحيات ضد الغائبات.. كلهن لسن ضحايا ولسن فاسدات لا أخلاقيا ولا علاقة لهن بالملف، وهذا خطاب يستعمل لتصفية حسابات سياسية مرتبطة بالفكر وحرية التعبير والصحافة، نطلب منكم أن تقوم النيابة بسحب كلامها".

وأوضح الموفد إلى محكمة الاستئناف أن القاضي بوشعيب فريح، أمر كاتب الضبط بتدوين ما جاء على لسان النقيب محمد زيان، وحذر هذا الأخير من الإخلال بالسير العادي للجلسة، ما تسبب في وقوع مشادة كلامية بينهما، دفعت بالقاضي إلى رفع أشغال الجلسة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القاضي الجلسة بوعشرين المشتكيات النيابة العامة

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