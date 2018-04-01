عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بحضور مصرحات ومشتكيات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، يمثل في هذه اللحظات من يومه الخميس 12 أبريل أمام القاضي بوشعيب فريح.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، يمثل في هذه اللحظات من يومه الخميس 12 أبريل أمام القاضي بوشعيب فريح.

وأكد الموفد أن "نعيمة لحروري، وخلود الجابري، ووداد ملحاف، وأسماء الحلاوي، وسارة لمرس"، حضرن يومه الخميس، أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم.

وبالمقابل، أكد الموفد تخلف كل من "أنيسة بداح، وابتسام مشكور وكوثر فال، وصفاء زروال، وأمال الهواري، ووصال الطالع، وعفاف برناني، وحنان باكور"، عن أشغال الجلسة.

وأشار الموفد إلى أن بداية أشغال الجلسة، عرفت تدخل أمينة الطالبي المنتمية لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، قائلة: " نحن كدفاع نتمسك بحضور الضحايا وإحضار كل الشهود بكل الجهود الممكنة للمحكمة وما يخول لها القانون لإحضارهن حتى نتوصل للحقيقة ولا ننفي أنها قد تكون لصالح المتهم كذلك".

وقال ممثل النياية العامة: " يسند النظر للمحكمة لأخذ القرار المناسب في إبقاء المطالبات بالحق المدني أو إعفائهن من الحضور"، مضيفا: " عندما ستكون مناقشة الموضوع سنحضر الباقي بكل الطرق والوسائل المتاحة لنا قانونا".