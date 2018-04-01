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المنتخب المغربي يحافظ على مركزه في تصنيف ''الفيفا''

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 11:17 المنتخب المغربي يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا | سبور
المنتخب المغربي يحافظ على مركزه في تصنيف ''الفيفا''
حافظ المنتخب المغربي لكرة القدم على مركزه الـ 42 عالميا برصيد 681 نقطة، في التصنيف الشهري لمنتخبات العالم الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''، صباح اليوم الخميس .

''شوف سبور''

حافظ المنتخب المغربي لكرة القدم على مركزه الـ 42 عالميا برصيد 681 نقطة، في التصنيف الشهري لمنتخبات العالم الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''، صباح اليوم الخميس .

كما حافظ المنتخب المغربي على المركز الرابع على المستوى الإفريقي، خلف كل من تونس والسنغال والكونغو الديموقراطية .

وواصل المنتخب الألماني صدارته للتصنيف، متفوقا على البرازيل والبرتغال وبلجيكا.

يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه في مباراته الأولى في نهائيات كأس العالم التي تحتضنها روسيا، منتخب إيران، في مدينة ''سانت بيترسبورغ''، على أن يواجه في مباراته الثانية المنتخب البرتغالي في العاصمة ''موسكو''، ثم يواجه، في مباراته الثالثة، المنتخب الإسباني، في مدينة ''كالينغراد''.

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