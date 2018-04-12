عاجل وبالصور.. رجال الحموشي شدو أخطر عصابة ديال السماوي في كازا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان معززين بعناصر الدائرة الأمنية الثامنة، أوقفوا يومه الخميس، ثلاثة أفراد منتمين لعصابة ''سماوي'' خطيرة، استهدفت

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان معززين بعناصر الدائرة الأمنية الثامنة، أوقفوا يومه الخميس، ثلاثة أفراد منتمين لعصابة "سماوي" خطيرة، استهدفت العديد من الضحايا بالقرب من محطة أولاد زيان.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن، توصلت بمجموعة من الشكايات تفيد أن شخصا مسنا، يعترض سبيلهم ويعرض عليهم ساعة ذهبية للبيع، مدعيا أنه مهاجر سابق بدولة ليبيا، فر من الحرب ويريد بيعها للعودة إلى منزل أسرته، قبل أن يقوم ثلاثة أشخاص آخرين بإطاحة الضحية بالفخ من خلال عرض مبلغ مالي كبير على زعيم العصابة، ما يجعل الضحية يقوم بشراء الساعة بمبلغ مالي كبير.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين من ذوي السوابق العدلية، تم نقلهم إلى الدائرة الثامنة للتحقيق معهم قبل إحالتهم على الشرطة القضائية، بينما لا تزال الأبحاث جارية لإيقاف العنصر الرابع المنتمي للعصابة.