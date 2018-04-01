تفاصيل حضور لاعب رجاوي في حفل بمناسبة ختان ابن لاعب الوداد ﻿

تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' اليوم الخميس، شريط فيديو، لحفل ختان ابن عبد اللطيف نصير لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، رفقة باقي اللاعبين والمدرب فوزي البنزرتي، ظهروا بفيديو

" شوف سبور"

تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم الخميس، شريط فيديو، لحفل ختان ابن عبد اللطيف نصير لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، رفقة باقي اللاعبين والمدرب فوزي البنزرتي، ظهروا بفيديو يوثق لحضور عبد العظيم خضروف الذي يحمل قميص النسور.

وظهر خضروف في شريط فيديو جالسا بجانب اللاعب رشيد حسني وهو يستمتع بأجواء الحفل البهيج مع اللاعبين والمدرب فوزي البنزرتي الذي لم يتردد في مشاركة المجموعة مع عبد اللطيف نصير وذلك عبر رقصة أداها بكل حيوية.

وعبرت بعض الجماهير الرجاوية، عن استيائها لحضور لاعب رجاوي في حفل بمناسبة ختان ابن لاعب الوداد، سيما وأن مباراة الديربي البيضاوي برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية ستجرى يوم السبت المقبل.

وفي المقابل يرى البعض، أن مثل هذه الأجواء لن تعبر سوى عن الروح الرياضية التي يتمتع بها اللاعبون علما أن خضروف سبق له أن حمل قميص فريق الوداد وتوج معه بلقب البطولة وعصبة الأبطال الإفريقية وما عليه إلا تقديم كل ما لديه في مباراة الديربي وتمثيل النسور أحسن تمثيل.

وستجرى مباراة الديربي يوم السبت على أرضية ملعب محمد الخامس بداية من الساعة 16.00 عصرا.