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عبارة ''للتضامن'' في تذاكر الديربي تثير غضب الجماهير الرجاوية

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 09:59 عبارة للتضامن في تذاكر الديربي تثير غضب الجماهير الرجاوية | سبور
عبارة ''للتضامن'' في تذاكر الديربي تثير غضب الجماهير الرجاوية
انطلقت قبل قليل، عملية بيع تذاكر مباراة الديربي البيضاوي التي ستجمع يوم السبت المقبل بين فريقي الرجاء والوداد برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

انطلقت قبل قليل، عملية بيع تذاكر مباراة الديربي البيضاوي التي ستجمع يوم السبت المقبل بين فريقي الرجاء والوداد برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية.

وتفاجأت الجماهير الرجاوية بإضافة 20 درهما في كل تذكرة عليها عبارة ''من أجل التضامن'' باللون الأصفر، مستغربة من الأسلوب الذي يعتمده سعيد حسبان رئيس الفريق، لإنعاش خزينة النادي.

وعبرت مجموعة من الصفحات '' الفيسبوكية '' عن غضبها من الطريقة التي ينهجها حسبان في تعامله مع تذاكر مباراة قوية أمام خصم تاريخي، وجاء في أحد التعاليق '': حسبان واش كيطلب بالجمهور ومباراة الديربي مع الوداد''.

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شوف سبور المغرب الرجاء الوداد الديربي التذاكر

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