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صلاح نجم المنتخب المصري يخرج بتغريدة غامضة

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 09:01 صلاح نجم المنتخب المصري يخرج بتغريدة غامضة | سبور
صلاح نجم المنتخب المصري يخرج بتغريدة غامضة
خرج محمد صلاح نجم المنتخب المصري، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بتغريدة غامضة أثارت علامات استفهام، يستنكر من خلالها قرار لجنة التصديق على الأهداف باحتساب هدف جديد لمهاجم توتنهام هوتسبير هاري

" شوف سبور"

خرج محمد صلاح نجم المنتخب المصري، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بتغريدة غامضة أثارت علامات استفهام، يستنكر من خلالها قرار لجنة التصديق على الأهداف باحتساب هدف جديد لمهاجم توتنهام هوتسبير هاري كين مما يمنحه فرصة لمزاحمة صلاح على لقب هداف المسابقة.

وكتب صلاح في تغريدة على حسابه في تويتر تضمنت كلمتين فقط:" وااااااو.. حقا؟"، معبرا عن اندهاشه بطريقة غير مباشرة بخصوص قرار اللجنة.

ورد عدد من زملاء صلاح في ليفربول على التغريدة بصور وتعليقات مضحكة، بينما تحدث الجمهور صراحة عن احتساب هدف كيفن.

وطعن توتنهام في هدف فوز النادي على ستوك سيتي 2-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، واحتسب الهدف الثاني لتوتنهام في البداية للاعب الوسط كريستيان إريكسن، لكن النادي اللندني قال في طلب الاستئناف إن اللاعب الدنماركي نفذ ركلة حرة في الدقيقة 63 ولمست الكرة كتف كين في طريقها للشباك.

وأقرت لجنة من ثلاثة أعضاء بأن الهدف من نصيب كين بعد الأخذ بشهادة اللاعب ومراجعة لقطة الهدف، وفق "رويترز".

وبهذا يرفع كين رصيده إلى 25 هدفا في الدوري ما يعزز فرصه في الحصول على لقب هداف المسابقة للعام الثالث على التوالي.

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شوف سبور المغرب محمد صلاح ليفربول

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