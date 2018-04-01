الناصيري يخصص منحة مغرية للاعبي الوداد للفوز على الرجاء ﻿

خصص سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، منحة مغرية للاعبيه لتحفيزهم على تحقيق نتيجة الفوز في مباراة الديربي أمام الرجاء البيضاوي برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية.

شوف سبور : رشيد محمودي

خصص سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، منحة مغرية للاعبيه لتحفيزهم على تحقيق نتيجة الفوز في مباراة الديربي أمام الرجاء البيضاوي برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية.

وكشفت مصادر ودادية، أن الناصيري خصص منحة 30 ألف درهم لكل لاعب في حال تحقيق نتيجة الفوز، مشيرة إلى أن إدارة النادي اعتمدت على التحفيزات المالية لضمان المنافسة على لقب البطولة لهذا الموسم سيما أن إحراز ثلاثة نقاط سيعزز حظوظ القلعة الحمراء في تقليص الفارق بينها وبين اتحاد طنجة.

هذا وستجرى مباراة الديربي يوم السبت المقبل على أرضية ملعب محمد الخامس بداية من الساعة 16.00.