 الناصيري يخصص منحة مغرية للاعبي الوداد للفوز على الرجاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : غضب شديد من لاعب بايرن ميونخ فيدال بعد تسجيل رونالدو لركلة الجزاء أمام اليوفي !! | بووز

فيديو : غضب شديد من لاعب بايرن ميونخ ''فيدال'' بعد تسجيل رونالدو لركلة الجزاء أمام اليوفي !!

فيديو : اللاعب الرجاوي خضروف سهران مع اللعابة ديال الوداد و البنزرتي | بووز

فيديو : اللاعب الرجاوي خضروف سهران مع اللعابة ديال الوداد و البنزرتي

عاجل وبالفيديو..العافية شعلات في طوبيس بكازا والركاب هربوا | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..العافية شعلات في طوبيس بكازا والركاب هربوا

الجيش المغربي يحقق في تحطيم طــائرة عسكرية جزائرية كان على متنها 30عنصرا من البوليساريو | بوليتيك

الجيش المغربي يحقق في تحطيم طــائرة عسكرية جزائرية كان على متنها 30عنصرا من البوليساريو

مؤلم..والدة إعلامية جزائرية شهيرة من بين ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية | دولي

مؤلم..والدة إعلامية جزائرية شهيرة من بين ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية

التحقيق مع 3 شبان متهمين بإقتحام منزل وإغتصاب سيدة متزوجة بعد غياب زوجها عن المنزل بشيشاوة | حوادث و حقوق

التحقيق مع 3 شبان متهمين بإقتحام منزل وإغتصاب سيدة متزوجة بعد غياب زوجها عن المنزل بشيشاوة

حصري وبالفيديو والصور..شوفو كيفاش قاموا عناصر الوقاية بإخراج جثة المعلم اللي مات في مغارة ضواحي خنيفرة | حوادث و حقوق

حصري وبالفيديو والصور..شوفو كيفاش قاموا عناصر الوقاية بإخراج جثة المعلم اللي مات في مغارة ضواحي

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وثلوج في عز الربيع إلى غاية نهاية الأسبوع بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وثلوج في عز الربيع إلى غاية نهاية الأسبوع بهذه المناطق

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

الناصيري يخصص منحة مغرية للاعبي الوداد للفوز على الرجاء

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 08:43 الناصيري يخصص منحة مغرية للاعبي الوداد للفوز على الرجاء | سبور
الناصيري يخصص منحة مغرية للاعبي الوداد للفوز على الرجاء
خصص سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، منحة مغرية للاعبيه لتحفيزهم على تحقيق نتيجة الفوز في مباراة الديربي أمام الرجاء البيضاوي برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية.

شوف سبور : رشيد محمودي

خصص سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، منحة مغرية للاعبيه لتحفيزهم على تحقيق نتيجة الفوز في مباراة الديربي أمام الرجاء البيضاوي برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية.

وكشفت مصادر ودادية، أن الناصيري خصص منحة 30 ألف درهم لكل لاعب في حال تحقيق نتيجة الفوز، مشيرة إلى أن إدارة النادي اعتمدت على التحفيزات المالية لضمان المنافسة على لقب البطولة لهذا الموسم سيما أن إحراز ثلاثة نقاط سيعزز حظوظ القلعة الحمراء في تقليص الفارق بينها وبين اتحاد طنجة.

هذا وستجرى مباراة الديربي يوم السبت المقبل على أرضية ملعب محمد الخامس بداية من الساعة 16.00.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور الناصيري الوداد الرجاء الديربي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صلاح نجم المنتخب المصري يخرج بتغريدة غامضة | سبور

صلاح نجم المنتخب المصري يخرج بتغريدة غامضة

نجم المنتخب المغربي يعود لتداريب فريقه | سبور

نجم المنتخب المغربي يعود لتداريب فريقه

هذا هو حكم مباراة الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد | سبور

هذا هو حكم مباراة الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد

مولاي الحفيظ العلمي و رشيد الطالبي يزوران مركب أكادير قبل الفيفا | سبور

''مولاي الحفيظ العلمي و رشيد الطالبي يزوران مركب أكادير قبل ''الفيفا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ما لم يشاهده الجميع.. شـــجــار كريستيانو رونالدو مع لاعب يوفنتوس بعد نهاية اللقاء...شاهد | زووم
منذ 59 دقيقة

ما لم يشاهده الجميع.. شـــجــار كريستيانو رونالدو مع لاعب يوفنتوس بعد نهاية اللقاء...شاهد

لقطة رائعة من رونالدو اتجاه العملاق بوفون بعد نهاية مباراة ريال مدريد وجوفنتيس‎ | قنوات أخرى

لقطة رائعة من رونالدو اتجاه العملاق بوفون بعد نهاية مباراة ريال مدريد وجوفنتيس‎

محلل بي ان سبورت المحب لليوفي ينتقذ التحكيم تدخل بنعطية عادي وهادي مش كرة سلة | قنوات أخرى

محلل بي ان سبورت المحب لليوفي ينتقذ التحكيم ''تدخل بنعطية عادي وهادي مش كرة سلة''

بالفيديو.. شيماء و عصام سرحان يزلزون البرنامج ويحيرون لجنة التحكيم | قنوات أخرى

بالفيديو.. شيماء و عصام سرحان يزلزون البرنامج ويحيرون لجنة التحكيم

﻿

آخر المستجدات

فيديو : غضب شديد من لاعب بايرن ميونخ فيدال بعد تسجيل رونالدو لركلة الجزاء أمام اليوفي !! | بووز
منذ 14 دقيقة

فيديو : غضب شديد من لاعب بايرن ميونخ ''فيدال'' بعد تسجيل رونالدو لركلة الجزاء أمام اليوفي !!

فيديو : اللاعب الرجاوي خضروف سهران مع اللعابة ديال الوداد و البنزرتي | بووز

فيديو : اللاعب الرجاوي خضروف سهران مع اللعابة ديال الوداد و البنزرتي

عاجل وبالفيديو..العافية شعلات في طوبيس بكازا والركاب هربوا | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..العافية شعلات في طوبيس بكازا والركاب هربوا

الجيش المغربي يحقق في تحطيم طــائرة عسكرية جزائرية كان على متنها 30عنصرا من البوليساريو | بوليتيك

الجيش المغربي يحقق في تحطيم طــائرة عسكرية جزائرية كان على متنها 30عنصرا من البوليساريو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.