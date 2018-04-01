 ''مولاي الحفيظ العلمي و رشيد الطالبي يزوران مركب أكادير قبل ''الفيفا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الجيش المغربي يحقق في تحطيم طــائرة عسكرية جزائرية كان على متنها 30عنصرا من البوليساريو | بوليتيك

الجيش المغربي يحقق في تحطيم طــائرة عسكرية جزائرية كان على متنها 30عنصرا من البوليساريو

مؤلم..والدة إعلامية جزائرية شهيرة من بين ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية | دولي

مؤلم..والدة إعلامية جزائرية شهيرة من بين ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية

التحقيق مع 3 شبان متهمين بإقتحام منزل وإغتصاب سيدة متزوجة بعد غياب زوجها عن المنزل بشيشاوة | حوادث و حقوق

التحقيق مع 3 شبان متهمين بإقتحام منزل وإغتصاب سيدة متزوجة بعد غياب زوجها عن المنزل بشيشاوة

حصري وبالفيديو والصور..شوفو كيفاش قاموا عناصر الوقاية بإخراج جثة المعلم اللي مات في مغارة ضواحي خنيفرة | حوادث و حقوق

حصري وبالفيديو والصور..شوفو كيفاش قاموا عناصر الوقاية بإخراج جثة المعلم اللي مات في مغارة ضواحي

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وثلوج في عز الربيع إلى غاية نهاية الأسبوع بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وثلوج في عز الربيع إلى غاية نهاية الأسبوع بهذه المناطق

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

تأجيل النظر في ملف بارون المخدرات الشعيري اللي دار العرس لبنتو وعرض على فناننين معروفين نواحي تطوان | حوادث و حقوق

تأجيل النظر في ملف بارون المخدرات ''الشعيري'' اللي دار العرس لبنتو وعرض على فناننين معروفين نواحي

بعد هذا التاريخ..باي باي للشيكــات المُزورة و هذا ما أعلنه بنك المغرب | اقتصاد

بعد هذا التاريخ..''باي باي'' للشيكــات المُزورة و هذا ما أعلنه بنك المغرب

خطير...جلسة خمرية بأكادير تتحول لمواجهة دامية بالسلاح الأبيض وتقود شخص للعناية المركزة بين الحياة والموت‎ | حوادث و حقوق

خطير...جلسة خمرية بأكادير تتحول لمواجهة دامية بالسلاح الأبيض وتقود شخص للعناية المركزة بين الحياة

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

''مولاي الحفيظ العلمي و رشيد الطالبي يزوران مركب أكادير قبل ''الفيفا

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 02:05 مولاي الحفيظ العلمي و رشيد الطالبي يزوران مركب أكادير قبل الفيفا | سبور
''مولاي الحفيظ العلمي و رشيد الطالبي يزوران مركب أكادير قبل ''الفيفا
زار اليوم الأربعاء مولاي الحفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة ، مركب أكادير للوقوف على الإصلاحات تحسبا لزيارة لجنة التفتيش

''شوف سبور''

زار اليوم الأربعاء مولاي الحفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة ، مركب أكادير للوقوف على الإصلاحات تحسبا لزيارة لجنة التفتيش التابعة للفيفا بداية من يوم الاثنين المقبل، في إطار تقييمها للملف المغربي لاستضافة مونديال 2026.

و تأتي هذه الزيارة التي تضم مسؤولين كبار من بينهم «كوميز فيسيل» رئيس لجنة التفتيش والملاءمة لتفقد البنى التحتية لأربع مدن مغربية وهي مراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء.

ويذكر أن الزيارة ستمتد من 16 إلى 19 أبريل الجاري ، على أن يليها رفع تقرير فني، ضمن برنامج التقييم الذي خلف جدلا بين الجامعة والفيفا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 مولاي الحفيظ العلمي ورشيد الطالبي العلمي كوميز فيسيل الفيفا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عصام إبراهيمي: حسبان لا يريد الرحيل و أحد الحكماء عرض عليه شيكات مقابل استقالته | سبور

عصام إبراهيمي: حسبان لا يريد الرحيل و أحد الحكماء عرض عليه شيكات مقابل استقالته

ريال مدريد يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته بميدانه أمام يوفنتوس في مبارة هيتشكوكية | سبور

ريال مدريد يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته بميدانه أمام يوفنتوس في مبارة هيتشكوكية

بالصورة.. عصبة الغرب تراسل فيفا بخصوص مونديال 2026 | سبور

بالصورة.. عصبة الغرب تراسل '' فيفا '' بخصوص مونديال 2026

صورة جديدة لبدر هاري تشعل فيسبوك | سبور

صورة جديدة لبدر هاري تشعل ''فيسبوك''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رمـــوك دخل فقهوى فكازا وهاشنو وقع (فيديو) | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

رمـــوك دخل فقهوى فكازا وهاشنو وقع (فيديو)

الهيني..نحن لا نشك في وسائل الإثبات في قضية بوعشرين | خارج البلاطو

الهيني..نحن لا نشك في وسائل الإثبات في قضية بوعشرين

محامية ضحايا بوعشرين..هذا هو المثير في قضية بوعشرين | خارج البلاطو

محامية ضحايا بوعشرين..هذا هو المثير في قضية بوعشرين

انهيار سور منزل بمدينة فاس يهدد حياة المواطنين | خارج البلاطو

انهيار سور منزل بمدينة فاس يهدد حياة المواطنين

﻿

آخر المستجدات

الجيش المغربي يحقق في تحطيم طــائرة عسكرية جزائرية كان على متنها 30عنصرا من البوليساريو | بوليتيك
منذ 2 ساعات

الجيش المغربي يحقق في تحطيم طــائرة عسكرية جزائرية كان على متنها 30عنصرا من البوليساريو

مؤلم..والدة إعلامية جزائرية شهيرة من بين ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية | دولي

مؤلم..والدة إعلامية جزائرية شهيرة من بين ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية

التحقيق مع 3 شبان متهمين بإقتحام منزل وإغتصاب سيدة متزوجة بعد غياب زوجها عن المنزل بشيشاوة | حوادث و حقوق

التحقيق مع 3 شبان متهمين بإقتحام منزل وإغتصاب سيدة متزوجة بعد غياب زوجها عن المنزل بشيشاوة

حصري وبالفيديو والصور..شوفو كيفاش قاموا عناصر الوقاية بإخراج جثة المعلم اللي مات في مغارة ضواحي خنيفرة | حوادث و حقوق

حصري وبالفيديو والصور..شوفو كيفاش قاموا عناصر الوقاية بإخراج جثة المعلم اللي مات في مغارة ضواحي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.