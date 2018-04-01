''مولاي الحفيظ العلمي و رشيد الطالبي يزوران مركب أكادير قبل ''الفيفا ﻿

زار اليوم الأربعاء مولاي الحفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة ، مركب أكادير للوقوف على الإصلاحات تحسبا لزيارة لجنة التفتيش

''شوف سبور''

زار اليوم الأربعاء مولاي الحفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة ، مركب أكادير للوقوف على الإصلاحات تحسبا لزيارة لجنة التفتيش التابعة للفيفا بداية من يوم الاثنين المقبل، في إطار تقييمها للملف المغربي لاستضافة مونديال 2026.

و تأتي هذه الزيارة التي تضم مسؤولين كبار من بينهم «كوميز فيسيل» رئيس لجنة التفتيش والملاءمة لتفقد البنى التحتية لأربع مدن مغربية وهي مراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء.

ويذكر أن الزيارة ستمتد من 16 إلى 19 أبريل الجاري ، على أن يليها رفع تقرير فني، ضمن برنامج التقييم الذي خلف جدلا بين الجامعة والفيفا.