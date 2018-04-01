التحقيق مع 3 شبان متهمين بإقتحام منزل وإغتصاب سيدة متزوجة بعد غياب زوجها عن المنزل بشيشاوة ﻿

مازالت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لتولوكت بإقليم شيشاوة،تواصل تحقيقاتها المعمقة مع 3 شبان مشتبه فيهم بإغتصاب سيدة متزوجة، بعد إقتحام منزلها الكائن بدوار ''تواريت'' بجماعة بوابوض

شوف تيفي:أحمد الهلالي

مازالت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لتولوكت بإقليم شيشاوة،تواصل تحقيقاتها المعمقة مع 3 شبان مشتبه فيهم بإغتصاب سيدة متزوجة، بعد إقتحام منزلها الكائن بدوار ''تواريت'' بجماعة بوابوض أمدلان، ضواحي مدينة شيشاوة بعد غياب زوجها.

ووفق مصدر ''شوف تيفي''، فحيثيات القضية تعود إلى تقدم زوج بشكاية لمصالح الدرك الملكي بمركز ''تولوكت'' بشيشاوة يتهم فيها 3 شبان باستغلال غيابه خارج بين الزوجية لظروف العمل، وإقتحام منزله وإغتصاب زوجته بوحشية.

وأضاف ذات المصدر، أن مصالح الدرك الملكي فور توصلها بالشكاية باشرت تحرياتها وأبحاثها بخصوص النازلة، وقامت بالإستماع للزوجة وصديقتها التي كانت حاضرة وقت اقتحام المتهمين الثلاثة لمنزل الضحية، في محضر رسمي، بناء على الشكاية التي تقدم بها الزوج.

ومن جانب آخر تم استدعاء المشتبه فيهم، وجرى الإستماع لهم في محضر رسمي، حيث أنكروا جملة وتفصيلا كل ما تضمنته الشكاية المسجلة ضدهم وأكدوا أن لا علاقة تربطهم بالحادث، وهو ما جعل النيابة العامة تقرر متابعتهم في حالة سراح، في إنتظار تعميق البحث في الملف الذي من المنتظر أن يسفر عن عدة مفاجآت.