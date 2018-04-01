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هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وثلوج في عز الربيع إلى غاية نهاية الأسبوع بهذه المناطق

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 23:41 هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وثلوج في عز الربيع إلى غاية نهاية الأسبوع بهذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وثلوج في عز الربيع إلى غاية نهاية الأسبوع بهذه المناطق
من المنتظر أن تستمر الأمطار في النزول إلى حدود نهاية الأسبوع، بسبب وصول اضطراب جوي جديد، مساء يومه الأربعاء، إلى المغرب قادما من جنوب إسبانيا، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية في عددها

''شوف تيفي''

من المنتظر أن تستمر الأمطار في النزول إلى حدود نهاية الأسبوع، بسبب وصول اضطراب جوي جديد، مساء يومه الأربعاء، إلى المغرب قادما من جنوب إسبانيا، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الخميس.

وأكد لحسن يوعابد المكلف بالتواصل بمديرية الأرصاد الجوية أن تزحزح المرتفع الآصوري واستقراره بالجنوب الغربي على المحيط الأطلسي فتح فجوة تمر منها الاضطرابات الجوية، مضيفا أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه قد يشهد المغرب دخول كتل هوائية رطبة قادمة من أوروبا.

وأشار يوعابد إلى أن هذا الاضطراب الجوي سيعطي أمطارا مهمة، بالإضافة إلى تساقطات ثلجية مهمة طيلة الأسبوع، حيث ستنزل بالسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والأطلس الكبير وسوس وشمال الساحل الجنوبي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الاضطرابات الجوية مديرية الأرصاد الجوية

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