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عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 23:37 عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك
عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين
قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الأربعاء، تأخير أشغال الجلسة إلى يوم غد الخميس 12 أبريل.

''شوف تيفي''

قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الأربعاء، تأخير أشغال الجلسة إلى يوم غد الخميس 12 أبريل.

وأكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن نهاية أشغال جلسة يومه الأربعاء، عرفت مرافعات الطرف المدني في شخص الحسيني كروط الذي أطال في الرد عن الطلبات الآولية والدفوع الشكلية التي أثارتها هيئة دفاع بوعشرين.


وأشار الموفد إلى أن ممثل النيابة العامةعلق حول كل ما أثير خلال أشغال الجلسة، قائلا: :لنا خصام مع أفعال ولا خصام لنا مع أشخاص..أريد من سيد كاتب الضبط تسجيل كل ماراج في الجلسة وأن يذكر هيئة الدفاع بأسمائهم''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ممثل النيابة العامة بوعشرين الدفوع

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