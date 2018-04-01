 خطير...جلسة خمرية بأكادير تتحول لمواجهة دامية بالسلاح الأبيض وتقود شخص للعناية المركزة بين الحياة والموت‎ ﻿
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خطير...جلسة خمرية بأكادير تتحول لمواجهة دامية بالسلاح الأبيض وتقود شخص للعناية المركزة بين الحياة والموت‎

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 23:19 خطير...جلسة خمرية بأكادير تتحول لمواجهة دامية بالسلاح الأبيض وتقود شخص للعناية المركزة بين الحياة والموت‎ | حوادث و حقوق
خطير...جلسة خمرية بأكادير تتحول لمواجهة دامية بالسلاح الأبيض وتقود شخص للعناية المركزة بين الحياة والموت‎
تحولت جلسة خمرية كانت تجمع شخصين ليلة أمس بحي سيدي يوسف بأكادير إلى مواجهة عنيفة بإستعمال السلاح الأبيض، أرسلت شخص لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني في وضعية جد حرجة بين الحياة والموت.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تحولت جلسة خمرية كانت تجمع شخصين ليلة أمس بحي سيدي يوسف بأكادير إلى مواجهة عنيفة بإستعمال السلاح الأبيض، أرسلت شخص لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني في وضعية جد حرجة بين الحياة والموت.

ووفق شهود عيان لشوف تيفي، فإن الشخصين كان يجلسان بالقرب من مشيخة الحي السالف الذكر، قبل أن ينشب خصام حاد بينهما بسبب من له حق الأسبقية في شرب كأس الخمر، وتطورت الأمور إلى مواجهة عنيفة باللكم والضرب بالحجارة، ليقوم أحد المتعاركين بالإستعانة بسكين كان بحوزته، ووجه به عددا من الطعنات القاتلة لرفيقه، متسببا له في جروح غائرة بمختلف أنحاء جسمه ولاذا بالفرار تاركا إياه غارقا في دمائه.

هذا وفور علمها بالحادث، هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية والوقاية المدنية إلى عين المكان، وقامت بنقل الضحية في وضعية جد حرجة للعناية المركزة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، فيما تم فتح تحقيق من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث وتحديد هوية الجاني الذي فر لوجهة غير معلومة.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب عناية مركزة جلسة خمرية مستعجلات أكادير

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