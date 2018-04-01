فيديو جد خطير..هذه تفاصيل ''معركة السيوف'' بين مغربي وجزائري بقلب برشلونة الإسبانية ﻿

في جديد فيديو خطير يظهر نشوب معركة بين شخصين بإسبانيا بواسطة السلاح الأبيض، سبق لـ ''شوف تيفي'' أن نشرته مساء أمس الثلاثاء بعد تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

''شوف تيفي''

في جديد فيديو خطير يظهر نشوب معركة بين شخصين بإسبانيا بواسطة السلاح الأبيض، سبق لـ ''شوف تيفي'' أن نشرته مساء أمس الثلاثاء بعد تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف موقع ''tsa'' الجزائري يومه الأربعاء، عن تفاصيل مثيرة بخصوصه، حيث أكد أن الأمن الحضري لبرشلونة في إسبانيا، أوقف جزائريا ومغربيا دخلا في معركة بالسلاح الأبيض في قلب العاصمة الكتالانية.

وأوضح الموقع المذكور أن وقائع هذه الحادثة سجلت أمس الثلاثاء، حيث تدخلت فرقة ''لا غوارديا إيربانا'' الأمنية، وأوقفت المغربي المدعو ''أ. ك'' البالغ من العمر 43 سنة من العمر والجزائري''أ. س'' البالغ من العمر 35 سنة.

وأشار الموقع الجزائري إلى أنه وحسب الصحافة المحلية، فإن المعركة وقعت بسبب تصفية حسابات مرتبطة بشبكات تجارة المخدرات التي تتنافس على السيطرة على حي ''آل رافال'' مكان وقوع الاشتباك، مبرزا أن المغربي والجزائري أصيبا بجروح خلال هذه المعركة.