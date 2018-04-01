ريال مدريد يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته بميدانه أمام يوفنتوس في مبارة هيتشكوكية ﻿

ضمن فريق ريال مدريد الإسباني، مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي تشامبيونز ليغ التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء في ملعب

"شوف سبور"

ضمن فريق ريال مدريد الإسباني، مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي تشامبيونز ليغ التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء في ملعب “سانتياغو برنابيو” في مباراة هيتشكوكية كادت أن تقضي على أحلام المدريديين .

وسجل أهداف المباراة كل من ماريو ماندزوكيتش في الدقائق “2” و37 و بليزي ماتويدي في الدقيقة 61 بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد كريستيانو رونالدو في الدقيقة 97، من ضربة جزاء أثارت الكثير من الجدل.

ويذكر أن ريال مدريد كان فاز في مباراة الذهاب أمام يوفنتوس الإيطالي بملعب هذا الأخير بثلاثية نظيفة، وقد عرفت المباراة طرد الحارس الأسطورة بوفون بعد احتجاجه القوي على الحكم لحظة إعلانه عن ضربة جزاء مثيرة في الوقت بدل الضائع .