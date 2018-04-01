سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب ''جامايكا'' بين يدي رجال الحموشي ﻿

تمكنت فرقة الأبحاث للشرطة القضائية لبني مكادة ليلة أمس الثلاثاء بحي مغوغة بطنجة، من إيقاف زعيم عصابة إجرامية مبحوث عنه ملقب ب ''جامايكا.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأبحاث للشرطة القضائية لبني مكادة ليلة أمس الثلاثاء بحي مغوغة بطنجة، من إيقاف زعيم عصابة إجرامية مبحوث عنه ملقب ب ''جامايكا.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فبعد عملية ترصد و مراقبة وفق معلومات توصلت بها المصالح الأمنية حول شخص مبحوث عنه ظهر بالحي المذكور بعد غيابه عن المدينة لمدة ، تم توقيف زعيم العصابة الملقب ''جامايكا '' في الثلاثينيات من العمر من ذوي السوابق القضائية و المبحوث عنه لتورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة .

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة للبحث معه حول القضية و تقديمه أمام العدالة .