 سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب ''جامايكا'' بين يدي رجال الحموشي ﻿
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سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب ''جامايكا'' بين يدي رجال الحموشي

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 20:32 سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب جامايكا بين يدي رجال الحموشي | مجتمع
سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب ''جامايكا'' بين يدي رجال الحموشي
تمكنت فرقة الأبحاث للشرطة القضائية لبني مكادة ليلة أمس الثلاثاء بحي مغوغة بطنجة، من إيقاف زعيم عصابة إجرامية مبحوث عنه ملقب ب ''جامايكا.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأبحاث للشرطة القضائية لبني مكادة ليلة أمس الثلاثاء بحي مغوغة بطنجة، من إيقاف زعيم عصابة إجرامية مبحوث عنه ملقب ب ''جامايكا.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فبعد عملية ترصد و مراقبة وفق معلومات توصلت بها المصالح الأمنية حول شخص مبحوث عنه ظهر بالحي المذكور بعد غيابه عن المدينة لمدة ، تم توقيف زعيم العصابة الملقب ''جامايكا '' في الثلاثينيات من العمر من ذوي السوابق القضائية و المبحوث عنه لتورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة .

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة للبحث معه حول القضية و تقديمه أمام العدالة .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جمايكا عصابة السرقة العدالة

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