عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ﻿

قرر القاضي بوشعيب فريح، قبل قليل من يومه الأربعاء، رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، وذلك عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين المحامي عبد الصمد الإدريسي المكلف بالدفاع عن مدير جريدة أخبار اليوم،

"شوف تيفي"

قرر القاضي بوشعيب فريح، قبل قليل من يومه الأربعاء، رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، وذلك عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين المحامي عبد الصمد الإدريسي المكلف بالدفاع عن مدير جريدة أخبار اليوم، والمحامي الحسيني كروط المكلف بالدفاع عن المطالبات بالحق المدني.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستنئاف بمدينة الدار البيضا ء، فإن المحامي كروط عبر عن غضبه الشديد من مقاطعة عبد الصمد الإدريسي له، ما تسبب في وقوع مشادة كلامية بينهما.

وأكد الموفد أن القاضي بوشعيب فريح، وبسبب صراخ المحاميين، اتخذ قرار رفع الجلسة إلى غاية عودة الهدوء.