عاجل..قبل أشهر من عيد الأضحى: كساب حصلوه كيعلف وكيسمن الأكباش بـ ''بزق الدجاج'' ضواحي خنيفرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن لجنة خاصة مكونة من السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بأكلموس ضواحي خنيفرة، أوقفت قبل قليل من يومه الأربعاء، ''كسابا''، بعد حجز كمية مهمة من ''بزق الدجاج'' داخل حظيرة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن لجنة خاصة مكونة من السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بأكلموس ضواحي خنيفرة، أوقفت قبل قليل من يومه الأربعاء، ''كسابا''، بعد حجز كمية مهمة من ''بزق الدجاج'' داخل حظيرة خاصة بـ ''تعليف'' أكباشه.

وأوضح المصدر ذاته أن الموقوف، كان يقوم باستغلال ''بزق الدجاج'' كعلف للمواشي التي ينوي بيعها خلال عيد الأضحى المقبل.

وأكد ذات المصدر أن الموقوف، يتواجد في هذه اللحظات رهن الاعتقال بمركز الدرك الملكي، بينما تم نقل الكمية المحجوزة من ''بزق الدجاج'' لأحد الأماكن من أجل التخلص منها في وقت لاحق.