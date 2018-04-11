 عاجل..قبل أشهر من عيد الأضحى: كساب حصلوه كيعلف وكيسمن الأكباش بـ ''بزق الدجاج'' ضواحي خنيفرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : الدون كريستيانو رونالدو يقتل المباراة و يسجل هدف قاتل لريال مدريد في أخر الدقائق و يتأهل إلى النصف النهائي | بووز

فيديو : الدون كريستيانو رونالدو يقتل المباراة و يسجل هدف قاتل لريال مدريد في أخر الدقائق و يتأهل

سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب جامايكا بين يدي رجال الحموشي | مجتمع

سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب ''جامايكا'' بين يدي رجال الحموشي

عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

فيديو : يوفنتوس يسجل الهدف الثالث أمام ريال مدريد و فرحة هستيرية لـ بوفون بعد الهدف | بووز

فيديو : يوفنتوس يسجل الهدف الثالث أمام ريال مدريد و فرحة هستيرية لـ بوفون بعد الهدف

عاجل..قبل أشهر من عيد الأضحى: كساب حصلوه كيعلف وكيسمن الأكباش بـ بزق الدجاج ضواحي خنيفرة | مجتمع

عاجل..قبل أشهر من عيد الأضحى: كساب حصلوه كيعلف وكيسمن الأكباش بـ ''بزق الدجاج'' ضواحي خنيفرة

فيديو : ماندزوكيتش يسجل الهدف الثاني لليوفي أمام ريال مدريد و يشعل المباراة | بووز

فيديو : ماندزوكيتش يسجل الهدف الثاني لليوفي أمام ريال مدريد و يشعل المباراة

عــاجل و بالصـــور..انهيار جزء من السور المحيط بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية بفاس يودي بحياة مُسن | مجتمع

عــاجل و بالصـــور..انهيار جزء من السور المحيط بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية بفاس يودي بحياة

عاجل وبالصور..هذه هي المحامية الفرنسية المكلفة بالدفاع عن بوعشرين | بوليتيك

عاجل وبالصور..هذه هي المحامية الفرنسية المكلفة بالدفاع عن بوعشرين

عاجل..المحامية الفرنسية راشيل ليندن حصلت على إذن من وزير العدل للدفاع عن بوعشرين | بوليتيك

عاجل..المحامية الفرنسية ''راشيل ليندن'' حصلت على إذن من وزير العدل للدفاع عن بوعشرين

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

عاجل..قبل أشهر من عيد الأضحى: كساب حصلوه كيعلف وكيسمن الأكباش بـ ''بزق الدجاج'' ضواحي خنيفرة

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 19:28 عاجل..قبل أشهر من عيد الأضحى: كساب حصلوه كيعلف وكيسمن الأكباش بـ بزق الدجاج ضواحي خنيفرة | مجتمع
عاجل..قبل أشهر من عيد الأضحى: كساب حصلوه كيعلف وكيسمن الأكباش بـ ''بزق الدجاج'' ضواحي خنيفرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن لجنة خاصة مكونة من السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بأكلموس ضواحي خنيفرة، أوقفت قبل قليل من يومه الأربعاء، ''كسابا''، بعد حجز كمية مهمة من ''بزق الدجاج'' داخل حظيرة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن لجنة خاصة مكونة من السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بأكلموس ضواحي خنيفرة، أوقفت قبل قليل من يومه الأربعاء، ''كسابا''، بعد حجز كمية مهمة من ''بزق الدجاج'' داخل حظيرة خاصة بـ ''تعليف'' أكباشه.

وأوضح المصدر ذاته أن الموقوف، كان يقوم باستغلال ''بزق الدجاج'' كعلف للمواشي التي ينوي بيعها خلال عيد الأضحى المقبل.

وأكد ذات المصدر أن الموقوف، يتواجد في هذه اللحظات رهن الاعتقال بمركز الدرك الملكي، بينما تم نقل الكمية المحجوزة من ''بزق الدجاج'' لأحد الأماكن من أجل التخلص منها في وقت لاحق.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أجلموس خنيفرة بزق الدجاج عيد الأضحى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب جامايكا بين يدي رجال الحموشي | مجتمع

سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب ''جامايكا'' بين يدي رجال الحموشي

عــاجل و بالصـــور..انهيار جزء من السور المحيط بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية بفاس يودي بحياة مُسن | مجتمع

عــاجل و بالصـــور..انهيار جزء من السور المحيط بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية بفاس يودي بحياة مُسن

هذا مصير شخص تورط في التحرش بفتاة بطنجة | مجتمع

هذا مصير شخص تورط في التحرش بفتاة بطنجة

عاجل وبالصورة..سيدة حامل ولدات في طاكسي ببني ملال | مجتمع

عاجل وبالصورة..سيدة حامل ولدات في طاكسي ببني ملال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قــصة مؤلمة ممزوجة بالدموع لمغربية هربات من الحرب بسوريا هي وولادها و خلات راجلها..كنا كنعسو فالحْمام حيث الصوارخ كانو فوق راسنا..كناشد المسؤولين يجيبو ليا راجلي | حالة خاصة
منذ 19 دقيقة

قــصة مؤلمة ممزوجة بالدموع لمغربية هربات من الحرب بسوريا هي وولادها و خلات راجلها..كنا كنعسو فالحْمام حيث الصوارخ كانو فوق راسنا..كناشد المسؤولين يجيبو ليا راجلي

بالفيديو..هذه هي المحامية الفرنسية التي تُدافع عن بوعشرين | بــووز

بالفيديو..هذه هي المحامية الفرنسية التي تُدافع عن بوعشرين

أزمة كبيرة..اختفـــاء البوطا من مدينة الدارالبيضاء و غضب كبير لساكنة العاصمة الاقتصادية | روبورتاج

أزمة كبيرة..اختفـــاء البوطا من مدينة الدارالبيضاء و غضب كبير لساكنة العاصمة الاقتصادية

النقاش قبل مباراة الديربي..هاذي مقابلة كأي مقابلة و حنا عازمين نربحو 3 النقط أمام الرجاء | خارج البلاطو

النقاش قبل مباراة الديربي..هاذي مقابلة كأي مقابلة و حنا عازمين نربحو 3 النقط أمام الرجاء

﻿

آخر المستجدات

فيديو : الدون كريستيانو رونالدو يقتل المباراة و يسجل هدف قاتل لريال مدريد في أخر الدقائق و يتأهل إلى النصف النهائي | بووز
منذ 6 دقائق

فيديو : الدون كريستيانو رونالدو يقتل المباراة و يسجل هدف قاتل لريال مدريد في أخر الدقائق و يتأهل

سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب جامايكا بين يدي رجال الحموشي | مجتمع

سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب ''جامايكا'' بين يدي رجال الحموشي

عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

فيديو : يوفنتوس يسجل الهدف الثالث أمام ريال مدريد و فرحة هستيرية لـ بوفون بعد الهدف | بووز

فيديو : يوفنتوس يسجل الهدف الثالث أمام ريال مدريد و فرحة هستيرية لـ بوفون بعد الهدف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.