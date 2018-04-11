بالصورة.. عصبة الغرب تراسل '' فيفا '' بخصوص مونديال 2026 ﻿

راسلت عصبة الغرب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لجنة الأخلاقيات للاتحاد الدولي لكرة القدم، تطالبها بعدم الاعتماد على لجنة طاكس فورس في الحسم في الملفات المتعلقة بترشح المغرب والملف

'' شوف سبور''

راسلت عصبة الغرب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لجنة الأخلاقيات للاتحاد الدولي لكرة القدم، تطالبها بعدم الاعتماد على لجنة طاكس فورس في الحسم في الملفات المتعلقة بترشح المغرب والملف الثلاثي لاحتضان كأس العالم 2026.

وأكدت عصبة الغرب في رسالة للاتحاد الدولي لكرة القدم، على ضرورة السماح للمغرب للمرور إلى مرحلة التصويت واختيار الملف الذي يستحق احتضان نهائيات كأس العالم 2026 بطريقة ديمقراطية وبمشاركة 211 جامعة ممارسة لكرة القدم.

وعبرت عصبة الغرب، في رسالتها، عن حب المغاربة واهتمامه برياضة كرة القدم، ومدة عشقهم للمستديرة.

وحسب ذات الرسالة، فقد أكدت العصبة أن المغرب أمامه 8 سنوات للاستعداد لإنجاح منافسات كأس العالم 2026، وأن المغاربة سيقدمون كل ما لديهم لتحقيق كل الأهداف.