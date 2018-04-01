عاجل..المحامية الفرنسية ''راشيل ليندن'' حصلت على إذن من وزير العدل للدفاع عن بوعشرين ﻿

قال النقيب عبد اللطيف بوعشرين، قبل قليل من يومه الأربعاء، خلال أشغال جلسة محاكمة بوعشرين، موجها كلامه للمحكمة إن هناك محامية عن هيئة باريس، تدعى ''راشيل ليندن''، تحضر لجلسة محاكمة توفيق بوعشرين،

''شوف تيفي''

قال النقيب عبد اللطيف بوعشرين، قبل قليل من يومه الأربعاء، خلال أشغال جلسة محاكمة بوعشرين، موجها كلامه للمحكمة إن هناك محامية عن هيئة باريس، تدعى ''راشيل ليندن''، تحضر لجلسة محاكمة توفيق بوعشرين، وتسجل إنابتها من أجل الدفاع عن المتهم.

وأكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين، قال: ''إن المحامية تسلمت إذنا من لدن وزير العدل من أجل حضور الجلسة وممارسة مهامها رفقة باقي الزملاء المحامين المغاربة''.

تجدر الإشارة إلى أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين، انسحب قبل قليل من يومه الأربعاء، من أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، بسبب مرض ابنته.