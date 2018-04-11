 فضيحة التلفزيون الجزائري بعد حادث سقوط الطائرة العسكرية اللي ماتو فيها 257 شخص+صورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : أهداف ريال مدريد و يوفنتوس في مباراة مجنونة .. الدون يأهل الريال الى النصف النهائي و يحرز هدف هدف قاتل في اخر الدقائق | بووز

فيديو : أهداف ريال مدريد و يوفنتوس في مباراة مجنونة .. الدون يأهل الريال الى النصف النهائي و يحرز

فيديو : الدون كريستيانو رونالدو يقتل المباراة و يسجل هدف قاتل لريال مدريد في أخر الدقائق و يتأهل إلى النصف النهائي | بووز

فيديو : الدون كريستيانو رونالدو يقتل المباراة و يسجل هدف قاتل لريال مدريد في أخر الدقائق و يتأهل

سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب جامايكا بين يدي رجال الحموشي | مجتمع

سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب ''جامايكا'' بين يدي رجال الحموشي

عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

فيديو : يوفنتوس يسجل الهدف الثالث أمام ريال مدريد و فرحة هستيرية لـ بوفون بعد الهدف | بووز

فيديو : يوفنتوس يسجل الهدف الثالث أمام ريال مدريد و فرحة هستيرية لـ بوفون بعد الهدف

عاجل..قبل أشهر من عيد الأضحى: كساب حصلوه كيعلف وكيسمن الأكباش بـ بزق الدجاج ضواحي خنيفرة | مجتمع

عاجل..قبل أشهر من عيد الأضحى: كساب حصلوه كيعلف وكيسمن الأكباش بـ ''بزق الدجاج'' ضواحي خنيفرة

فيديو : ماندزوكيتش يسجل الهدف الثاني لليوفي أمام ريال مدريد و يشعل المباراة | بووز

فيديو : ماندزوكيتش يسجل الهدف الثاني لليوفي أمام ريال مدريد و يشعل المباراة

عــاجل و بالصـــور..انهيار جزء من السور المحيط بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية بفاس يودي بحياة مُسن | مجتمع

عــاجل و بالصـــور..انهيار جزء من السور المحيط بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية بفاس يودي بحياة

عاجل وبالصور..هذه هي المحامية الفرنسية المكلفة بالدفاع عن بوعشرين | بوليتيك

عاجل وبالصور..هذه هي المحامية الفرنسية المكلفة بالدفاع عن بوعشرين

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

فضيحة التلفزيون الجزائري بعد حادث سقوط الطائرة العسكرية اللي ماتو فيها 257 شخص+صورة

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 18:45 فضيحة التلفزيون الجزائري بعد حادث سقوط الطائرة العسكرية اللي ماتو فيها 257 شخص+صورة | دولي
فضيحة التلفزيون الجزائري بعد حادث سقوط الطائرة العسكرية اللي ماتو فيها 257 شخص+صورة
عبر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، يومه الأربعاء، عن غضبه الشديد من التلفزيون الجزائري، لأنه واصل بث برامجه المعتادة والمسلسلات والأغاني، بعد حادث سقوط الطائرة العسكرية والذي خلف سقوط 257

''شوف تيفي''

عبر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، يومه الأربعاء، عن غضبه الشديد من التلفزيون الجزائري، لأنه واصل بث برامجه المعتادة والمسلسلات والأغاني، بعد حادث سقوط الطائرة العسكرية والذي خلف سقوط 257 قتيلا.

وعبر دراجي عن استغرابه، بعد إعلان الحداد لمدة 3 أيام فقط بالجزائر بالرغم من فقدان أكثر من 250 جزائريا في حادث سقوط الطائرة.

وكتب دراجي في تدوينته التي نشرها عبر حسابه بالفيسبوك: ''العالم كله يعزي الجزائر حزنا على الفاجعة التي ألمت بشعب بلدي إثر حادثة سقوط الطائرة العسكرية، لكن تلفزيون بلدي وكأنه تابع لبلد آخر وشعب آخر (يواصل بث برامجه المعتادة مسلسلات وأغاني)!! ..أما الجماعة فلم تكلف نفسها سوى إعلان الحداد 3 أيام على فقدان أكثر من 250 من أبناء شعبنا العظيم !!''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المسلسلات الحداد الفيسبوك تدوينة حفيظ دراجي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..انفجارات قوية هزت وسط العاصمة السعودية الرياض | دولي

عاجل..انفجارات قوية هزت وسط العاصمة السعودية الرياض

عاجل..هجوم على السعودية وإسقاط طائرة وصواريخ كانت في اتجاه 3 مدن+فيديو مباشر | دولي

عاجل..هجوم على السعودية وإسقاط طائرة وصواريخ كانت في اتجاه 3 مدن+فيديو مباشر

الرئيس بوتفليقة يربط الكرسي الرئاسي بـ ملك المــوت | دولي

الرئيس بوتفليقة يربط الكرسي الرئاسي بـ ''ملك المــوت''

في أول فـــيديو خطير..شوفو أشنو وقع لحظة سقوط الطائرة العسكرية التي كانت متجهة إلى تندوف و ماتو فيها 30 عنصرا من البوليساريو | دولي

في أول فـــيديو خطير..شوفو أشنو وقع لحظة سقوط الطائرة العسكرية التي كانت متجهة إلى تندوف و ماتو فيها 30 عنصرا من البوليساريو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قــصة مؤلمة ممزوجة بالدموع لمغربية هربات من الحرب بسوريا هي وولادها و خلات راجلها..كنا كنعسو فالحْمام حيث الصوارخ كانو فوق راسنا..كناشد المسؤولين يجيبو ليا راجلي | حالة خاصة
منذ 29 دقيقة

قــصة مؤلمة ممزوجة بالدموع لمغربية هربات من الحرب بسوريا هي وولادها و خلات راجلها..كنا كنعسو فالحْمام حيث الصوارخ كانو فوق راسنا..كناشد المسؤولين يجيبو ليا راجلي

بالفيديو..هذه هي المحامية الفرنسية التي تُدافع عن بوعشرين | بــووز

بالفيديو..هذه هي المحامية الفرنسية التي تُدافع عن بوعشرين

أزمة كبيرة..اختفـــاء البوطا من مدينة الدارالبيضاء و غضب كبير لساكنة العاصمة الاقتصادية | روبورتاج

أزمة كبيرة..اختفـــاء البوطا من مدينة الدارالبيضاء و غضب كبير لساكنة العاصمة الاقتصادية

النقاش قبل مباراة الديربي..هاذي مقابلة كأي مقابلة و حنا عازمين نربحو 3 النقط أمام الرجاء | خارج البلاطو

النقاش قبل مباراة الديربي..هاذي مقابلة كأي مقابلة و حنا عازمين نربحو 3 النقط أمام الرجاء

﻿

آخر المستجدات

فيديو : أهداف ريال مدريد و يوفنتوس في مباراة مجنونة .. الدون يأهل الريال الى النصف النهائي و يحرز هدف هدف قاتل في اخر الدقائق | بووز
منذ 9 دقائق

فيديو : أهداف ريال مدريد و يوفنتوس في مباراة مجنونة .. الدون يأهل الريال الى النصف النهائي و يحرز

فيديو : الدون كريستيانو رونالدو يقتل المباراة و يسجل هدف قاتل لريال مدريد في أخر الدقائق و يتأهل إلى النصف النهائي | بووز

فيديو : الدون كريستيانو رونالدو يقتل المباراة و يسجل هدف قاتل لريال مدريد في أخر الدقائق و يتأهل

سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب جامايكا بين يدي رجال الحموشي | مجتمع

سقوط زعيم عصابة خطيرة بطنجة ملقب ب ''جامايكا'' بين يدي رجال الحموشي

عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.