فضيحة التلفزيون الجزائري بعد حادث سقوط الطائرة العسكرية اللي ماتو فيها 257 شخص+صورة ﻿

عبر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، يومه الأربعاء، عن غضبه الشديد من التلفزيون الجزائري، لأنه واصل بث برامجه المعتادة والمسلسلات والأغاني، بعد حادث سقوط الطائرة العسكرية والذي خلف سقوط 257

''شوف تيفي''

عبر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، يومه الأربعاء، عن غضبه الشديد من التلفزيون الجزائري، لأنه واصل بث برامجه المعتادة والمسلسلات والأغاني، بعد حادث سقوط الطائرة العسكرية والذي خلف سقوط 257 قتيلا.

وعبر دراجي عن استغرابه، بعد إعلان الحداد لمدة 3 أيام فقط بالجزائر بالرغم من فقدان أكثر من 250 جزائريا في حادث سقوط الطائرة.

وكتب دراجي في تدوينته التي نشرها عبر حسابه بالفيسبوك: ''العالم كله يعزي الجزائر حزنا على الفاجعة التي ألمت بشعب بلدي إثر حادثة سقوط الطائرة العسكرية، لكن تلفزيون بلدي وكأنه تابع لبلد آخر وشعب آخر (يواصل بث برامجه المعتادة مسلسلات وأغاني)!! ..أما الجماعة فلم تكلف نفسها سوى إعلان الحداد 3 أيام على فقدان أكثر من 250 من أبناء شعبنا العظيم !!''.