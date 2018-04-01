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هذا مصير شخص تورط في التحرش بفتاة بطنجة

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 17:40 هذا مصير شخص تورط في التحرش بفتاة بطنجة | مجتمع
هذا مصير شخص تورط في التحرش بفتاة بطنجة
تمكنت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من إيقاف شخص على مستوى شارع يوسف بن تاشفين، وذلك استجابة لنداء استغاثة من طرف فتاة تدعى '' ل. ب'' تبلغ من العمر 27 سنة، أفادت من خلاله

''شوف تيفي''

 تمكنت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من إيقاف شخص على مستوى شارع يوسف بن تاشفين، وذلك استجابة لنداء استغاثة من طرف فتاة تدعى '' ل. ب'' تبلغ من العمر 27 سنة، أفادت من خلاله أن الموقوف تورط في التحرش بها أثناء انتظارها لحافلة للنقل العمومي.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن المصالح الأمنية، أوقفت المعني بالأمر، وأسفر تفتيشه عن حجز سكين من الحجم الصغير و قطعة مخدر الشيرا.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف اعترف بقيامه بالتحرش بالفتاة ليتم إحالته على المصلحة الامنية المداومة التي وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طنجة المصالح الأمنية التحرش مخدر الشيرا

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