 عاجل..مشادة كلامية حادة بين المحامين خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..المحامية الفرنسية راشيل ليندن حصلت على إذن من وزير العدل للدفاع عن بوعشرين | بوليتيك

عاجل..المحامية الفرنسية ''راشيل ليندن'' حصلت على إذن من وزير العدل للدفاع عن بوعشرين

فيديو : ماندزوكيتش يفتتح مجال التهديف لليوفنتوس مبكرا أمام ريال مدريد | بووز

فيديو : ماندزوكيتش يفتتح مجال التهديف لليوفنتوس مبكرا أمام ريال مدريد

فضيحة التلفزيون الجزائري بعد حادث سقوط الطائرة العسكرية اللي ماتو فيها 257 شخص+صورة | دولي

فضيحة التلفزيون الجزائري بعد حادث سقوط الطائرة العسكرية اللي ماتو فيها 257 شخص+صورة

شاهد بالفيديو لحظة وصول الكابيتانو المهدي بنعطية رفقة اليوفي الى ملعب البيرنابيو | بووز

شاهد بالفيديو لحظة وصول الكابيتانو المهدي بنعطية رفقة اليوفي الى ملعب البيرنابيو

مباشرة من البرنابيو.. جمال جبلي يكشف آخر المستجدات قبل مباراة ريال مدريد ويوفنتوس (فيديو) | بووز

مباشرة من البرنابيو.. جمال جبلي يكشف آخر المستجدات قبل مباراة ريال مدريد ويوفنتوس (فيديو)

عزيز أخنوش يجتمع مع الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن للتدارس حول القطاع | بوليتيك

عزيز أخنوش يجتمع مع الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن للتدارس حول القطاع

هذا مصير شخص تورط في التحرش بفتاة بطنجة | مجتمع

هذا مصير شخص تورط في التحرش بفتاة بطنجة

عاجل..مشادة كلامية حادة بين المحامين خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..مشادة كلامية حادة بين المحامين خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

عاجل..محامية فرنسية تُــدافع عن بوعشرين | بوليتيك

عاجل..محامية فرنسية تُــدافع عن بوعشرين

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

عاجل..مشادة كلامية حادة بين المحامين خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 17:31 عاجل..مشادة كلامية حادة بين المحامين خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك
عاجل..مشادة كلامية حادة بين المحامين خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين
وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء، مشادة كلامية خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بين المحاميين عبد الفتاح زهراش وعبد الصمد الإدريسي، حيث تبادلا العتاب بكلمات قاسية.

"شوف تيفي"

وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء، مشادة كلامية خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بين المحاميين عبد الفتاح زهراش وعبد الصمد الإدريسي، حيث تبادلا العتاب بكلمات قاسية.

وأوضح موفد "شوف تيفي" أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين، هدد بعد ذلك بالانسحاب من أشغال الجلسة، وطالب المحامين الحاضرين بالمهنية، وطالب القاضي بوشعيب فريح بالحزم ووضع حد للخلاف الواقع بين المحامين أمام وسائل الإعلام.

وأكد الموفد إلى أن القاضي رد على النقيب عبد اللطيف بوعشرين، قائلا: "غايتنا نوصلوا للحقيقة وما جاء على لسان النقيب بوعشرين وتهديده بالانسحاب من الملف على غرار بعض النقباء الآخرين يسائلنا جميعا".

وأضاف الموفد أن سعد السهلي محامي توفيق بوعشرين، وبعد انتهاء المشادة الكلامية، تقدم بدفع أولي، طالب فيه بالفصل في الملف بين بعض التهم وعدم ضمها في ملف واحد ، وشدد على ضرورة الفصل بين بعض التهم التي تتعلق بالاستغلال للبغاء.

وأشار الموفد إلى أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين، انسحب من أشغال الجلسة بسبب مرض بنته، حيث توصل بالخبر وهو داخل قاعة المحاكمة من طرف إحدى المحاميات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عبد اللطيف الحموشي بوعشرين عبد اللطيف بوعشرين النقيب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..المحامية الفرنسية راشيل ليندن حصلت على إذن من وزير العدل للدفاع عن بوعشرين | بوليتيك

عاجل..المحامية الفرنسية ''راشيل ليندن'' حصلت على إذن من وزير العدل للدفاع عن بوعشرين

عزيز أخنوش يجتمع مع الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن للتدارس حول القطاع | بوليتيك

عزيز أخنوش يجتمع مع الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن للتدارس حول القطاع

عاجل..محامية فرنسية تُــدافع عن بوعشرين | بوليتيك

عاجل..محامية فرنسية تُــدافع عن بوعشرين

عاجل..نايضة خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بسبب أمال الهواري و تدوينتها المثيرة | بوليتيك

عاجل..نايضة خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بسبب أمال الهواري و تدوينتها المثيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تقنيــــا..هــاعلاش كيتحرقو الطوموبيلات وهاشنو خاصكم ديرو | بــووز
منذ 2 ساعات

تقنيــــا..هــاعلاش كيتحرقو الطوموبيلات وهاشنو خاصكم ديرو

قصــة مؤثرة..شابة مغربية تغلبت على الإعاقة بالابتسامة و الغناء..بغينا نحيدو النظرة الدونية ديال المجتمع لينا و يتقربو منا حيث حنا غير بشر | خارج البلاطو

قصــة مؤثرة..شابة مغربية تغلبت على الإعاقة بالابتسامة و الغناء..''بغينا نحيدو النظرة الدونية ديال المجتمع لينا و يتقربو منا حيث حنا غير بشر''

البـــحري:رجال الأمن كيسمحو للألتراس يدخلو الباش للملاعب | بــووز

البـــحري:رجال الأمن كيسمحو للألتراس يدخلو الباش للملاعب

نــائب والي أمن الدارالبيضاء..معندناش مشكل فالتيفوات داخل الملاعب مقابل هاذ الشرط | بــووز

نــائب والي أمن الدارالبيضاء..معندناش مشكل فالتيفوات داخل الملاعب مقابل هاذ الشرط

﻿

آخر المستجدات

عاجل..المحامية الفرنسية راشيل ليندن حصلت على إذن من وزير العدل للدفاع عن بوعشرين | بوليتيك
منذ 4 دقائق

عاجل..المحامية الفرنسية ''راشيل ليندن'' حصلت على إذن من وزير العدل للدفاع عن بوعشرين

فيديو : ماندزوكيتش يفتتح مجال التهديف لليوفنتوس مبكرا أمام ريال مدريد | بووز

فيديو : ماندزوكيتش يفتتح مجال التهديف لليوفنتوس مبكرا أمام ريال مدريد

فضيحة التلفزيون الجزائري بعد حادث سقوط الطائرة العسكرية اللي ماتو فيها 257 شخص+صورة | دولي

فضيحة التلفزيون الجزائري بعد حادث سقوط الطائرة العسكرية اللي ماتو فيها 257 شخص+صورة

شاهد بالفيديو لحظة وصول الكابيتانو المهدي بنعطية رفقة اليوفي الى ملعب البيرنابيو | بووز

شاهد بالفيديو لحظة وصول الكابيتانو المهدي بنعطية رفقة اليوفي الى ملعب البيرنابيو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.