عاجل..مشادة كلامية حادة بين المحامين خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ﻿

وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء، مشادة كلامية خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بين المحاميين عبد الفتاح زهراش وعبد الصمد الإدريسي، حيث تبادلا العتاب بكلمات قاسية.

"شوف تيفي"

وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء، مشادة كلامية خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بين المحاميين عبد الفتاح زهراش وعبد الصمد الإدريسي، حيث تبادلا العتاب بكلمات قاسية.

وأوضح موفد "شوف تيفي" أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين، هدد بعد ذلك بالانسحاب من أشغال الجلسة، وطالب المحامين الحاضرين بالمهنية، وطالب القاضي بوشعيب فريح بالحزم ووضع حد للخلاف الواقع بين المحامين أمام وسائل الإعلام.

وأكد الموفد إلى أن القاضي رد على النقيب عبد اللطيف بوعشرين، قائلا: "غايتنا نوصلوا للحقيقة وما جاء على لسان النقيب بوعشرين وتهديده بالانسحاب من الملف على غرار بعض النقباء الآخرين يسائلنا جميعا".

وأضاف الموفد أن سعد السهلي محامي توفيق بوعشرين، وبعد انتهاء المشادة الكلامية، تقدم بدفع أولي، طالب فيه بالفصل في الملف بين بعض التهم وعدم ضمها في ملف واحد ، وشدد على ضرورة الفصل بين بعض التهم التي تتعلق بالاستغلال للبغاء.

وأشار الموفد إلى أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين، انسحب من أشغال الجلسة بسبب مرض بنته، حيث توصل بالخبر وهو داخل قاعة المحاكمة من طرف إحدى المحاميات.