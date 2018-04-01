سكوب : حسبان يحدد منحة الديربي أمام الوداد ويرفض تقديم استقالته ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر قريبة من سعيد حسبان الرئيس الحالي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الأخير خصص منحة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل لاعب في حال تحقيق الفوز في مباراة الديربي البيضاوي أمام

" شوف سبور" : رشيد محمودي

علمت " شوف سبور" من مصادر قريبة من سعيد حسبان الرئيس الحالي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الأخير خصص منحة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل لاعب في حال تحقيق الفوز في مباراة الديربي البيضاوي أمام نادي الوداد البيضاوي.

وأفادت ذات المصادر، أن حسبان لن يقدم استقالته بشكل رسمي لإدارة النادي، مشيرة إلى أن من بين أقوى الشروط التي يتشبث بها عدم عودة محمود بودريقة لرئاسة النادي أو حتى حضوره ضمن اللائحة المؤقتة لتسيير الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وحسب ذات المصادر، فإن حسبان يؤكد على ضرورة حضور المنخرطين الجدد خلال فعاليات الجمع العام الاستثنائي المقرر يوم الجمعة المقبل ويرى أن له كامل الصلاحية في تأجيله إلى موعد آخر حسب رغبته.

ومعلوم أن مباراة الديربي برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية ستجرى يوم السبت بمركب محمد الخامس بداية من الساعة 16.00.