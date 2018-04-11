قميص المنتخب المغربي الخاص بالمونديال يحقق انفرادا غير مسبوق ﻿

بعدما أعلن المنتخب الأسترالي لكرة القدم، يوم أمس الثلاثاء، عن القميص الرسمي الذي سيخوض به منافسات نهائيات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمها بروسيا الصيف المقبل، سيكون المنتخب المغربي الوحيد من بين كل

'' شوف سبور''

بعدما أعلن المنتخب الأسترالي لكرة القدم، يوم أمس الثلاثاء، عن القميص الرسمي الذي سيخوض به منافسات نهائيات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمها بروسيا الصيف المقبل، سيكون المنتخب المغربي الوحيد من بين كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم الذي لم يكشف بعد عن قميصه الرسمي.

وقررت إدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عدم الكشف عن القميص الرسمي للأسود في الوقت الحالي، بعدما أكدت أنه جاهز 100 بالمئة ولا تنتظر سوى الوقت المناسب للإعلان عنه.

ومن جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة أن الشركة المكلفة بقميص المنتخب المغربي متخوفة من إعادة نسخ النسخة الأصلية بالأسواق المغربية.