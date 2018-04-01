عاجل..اللجنة التأديبية تصدر عقوبات قاسية أبرزها على فريق أولمبيك آسفي ﻿

أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مجموعة من العقوبات تجاه لاعبي البطولة الاحترافية، معظمها عبارة عن توقيفات وغرامات مالية كان أبرزها لفريق

" شوف سبور"

أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مجموعة من العقوبات تجاه لاعبي البطولة الاحترافية، معظمها عبارة عن توقيفات وغرامات مالية كان أبرزها لفريق أولمبيك آسفي على خلفية مباراة حسنية أكادير.

وأوقفت اللجنة التأديبية، محمد أمين الصبار، لاعب فريق أولمبيك أسفي لـ4 مباريات اثنتين منها موقوفتي التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهما، وتوقيف عادل الحسناوي، لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي لمباراتين نافذتين.

وبالنسبة للاعب اوسيو طحيون الممارس رفقة فريق اتحاد طنجة فقد قررت اللجنة التأديبية توقيفه لمباراة واحدة، في حين أوقفت أحمد بوكطاية، الكاتب العام لفريق أولمبيك آسفي لـ6 مباريات 3 منها موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 6000 درهما.

وفي نفس السياق كشف الموقع الرسمي للجامعة عن توقيف عبد الرحيم بنختي، مدرب حراس مرمى فريق أولمبيك آسفي لـ6 مباريات، 3 منها موقوفة التنفيذ وتغريم نادي أولمبيك آسفي مبلغ 5000 درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير لحساب الجولة 24 مع تغريم نادي حسنية أكادير مبلغ 25 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك آسفي لحساب الجولة 24 ، مع تسجيل حالة العود.