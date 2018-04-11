 بالصور ... نيران تندلع بشاحنة قرب مجمع سكني بتطوان... والسبب تهاون سائقها ﻿
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بالصور ... نيران تندلع بشاحنة قرب مجمع سكني بتطوان... والسبب تهاون سائقها

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 16:33 بالصور ... نيران تندلع بشاحنة قرب مجمع سكني بتطوان... والسبب تهاون سائقها | حوادث و حقوق
بالصور ... نيران تندلع بشاحنة قرب مجمع سكني بتطوان... والسبب تهاون سائقها
اندلع حريق صباح يومه الأربعاء 11 أبريل بشاحنة من النوع الكبير كانت متوقفة بمنطقة قريبة من مجمع سكني بحي الولاية بمدينة تطوان، ما أدى إلى احتراقها بشكل شبه كلي، الحادث خلف هلعا كبيرا في صفوف

 شوف تيفي

  اندلع حريق صباح يومه الأربعاء 11 أبريل بشاحنة من النوع الكبير كانت متوقفة بمنطقة قريبة من مجمع سكني بحي الولاية بمدينة تطوان، ما أدى إلى احتراقها بشكل شبه كلي، الحادث خلف هلعا كبيرا في صفوف الساكنة.

 وحسب شهود عيان فأسباب الحريق تعود لكون السائق كان بصدد إعداده لوجبة الإفطار ثم غادر الشاحنة لاقتناء بعض الأغراض من المتجر تاركا قنينة الغاز مشتعلة، وبفعل الرياح القوية انقلبت قنينة الغاز فاندلعت النيران.

وفور إخطارها بالأمر توجهت فرق المطافئ على وجه السرعة لعين المكان حيث تم إخماد النيران، ولحسن الحظ فالحادث لم يخلف ضحايا في الأرواح.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تطوان حريق شاحنة

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