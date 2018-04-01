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عاجل..نايضة خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بسبب أمال الهواري و تدوينتها المثيرة

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 16:26 عاجل..نايضة خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بسبب أمال الهواري و تدوينتها المثيرة | بوليتيك
عاجل..نايضة خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بسبب أمال الهواري و تدوينتها المثيرة
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن بداية أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، كانت ساخنة، بعد تدخل المحامي ''إسحاق شارية'' المكلف بالدفاع عن ''أمال الهواري''.

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن بداية أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، كانت ساخنة، بعد تدخل المحامي "إسحاق شارية" المكلف بالدفاع عن "أمال الهواري".

وأكد الموفد إلى أن إسحاق شارية، تدخل في بداية الجلسة، قائلا "إن النيابة العامة ترهب المواطنين"، وذلك في إشارة منه إلى التدوينة التي نشرتها موكلته أمال الهواري أمس الثلاثاء، عبر حسابها بالفيسبوك.

 وأشار الموفد إلى أن الوكيل العام تدخل للرد على إسحاق شارية، قائلا: " ألتمس من كاتب الضبط أن يدون كل ما جاء على لسان المحامي إسحاق شارية".

 وأوضح الموفد أن هيئة دفاع بوعشرين، التمست تمكين النقيب محمد زيان بدفع أولي نيابة عن الهيئة، مشيرا إلى أن النقيب زيان، تدخل قائلا للقاضي : "تقدمت بدعوى التشكيك المشروع في هيأتكم الموقرة ، وذلك بعد قبول ثلاث مصرحات وهن: وداد ملحاف ، كوثر فال، صفاء زروال، ولم يسبق لموكلي أن قام بأي رد عما صرحن به وقبلت المحكمة بشكاياتهن واعتبرتهن مطالبات بالحق المدني".

ومباشرة بعد تدخل النقيب محمد زيان، يضيف الموفد، تدخل القاضي بوشعيب فريح، للرد، قائلا: "هذا يحال على محكمة أخرى و لا سلطة لنا على هذا الكلام ، وتدخلكم الأستاذ زيان ليس بدفع شكلي ولا بطلب أولي، ولا علاقة لكلامكم بالموضوع من حقكم أن تشككوا فينا ولكن هذا يحال على محكمة أخرى وثبت فيه وليس نحن".

 وتقدم زيان بدفوعاته الأولية، حيث التمس سحب ملف عفاف برناني من ملف توفيق بوعشرين، وأكد على أن "برناني" هي من طالبت بذلك خاصة بعدما تقدمت بدعوى قضائية ضد الفرقة الوطنية، مطالبا بإحضار الضباط الذين قاموا بالمعاينة، والضباط الذين قاموا بمحضر التحري والضابط الذي فرغ الأقراص المدمجة أمام الهيئة والاستماع إليهم".

وطالب النقيب زيان كذلك في دفعه الأولي بإعطاء الهيئة القضائية لأوامرها للنيابة العامة للكف عن البلاغات التي تتلعق ببوعشرين لأن ذلك يؤثر على السير العام المسطري للمحاكمة.

 وأشار الموفد إلى أن المحامية أمينة الطالبي المنتمية لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، تدخلت واعتبرت مداخلات هيئة دفاع بوعشرين خارج الموضوع، إلا أن القاضي قال: "إن المحكمة تتدخل عندما ترى أن الكلام خارج الموضوع، أما ما جاء على لسان دفاع بوعشرين فهي دفوعات أولية وحق مشروع من حقوقهم والمحكمة تستمع لهم لا يحق لأي كان أن يوجه المحكمة".

‫شوف تيفي

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