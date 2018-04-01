مقاومة عنيفة من طرف مشتبه بهم ... أجبرت شرطيا لإطلاق رصاصة تحذيرية ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 11 أبريل، من حجز ما يناهز 700 كيلوغرام من مخدر الحشيش،

شوف تيفي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 11 أبريل، من حجز ما يناهز 700 كيلوغرام من مخدر الحشيش، خلال عملية توقيف ثلاثة أشخاص بمدينة تنغير الذين أبدوا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة باستخدام قنينات الغاز المسيل للدموع وهو ما اضطر شرطيا لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء من سلاحه الوظيفي، مما مكن من تحييد الخطر الذي تسبب فيه المشتبه بهم، الموقوفون يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، بحيث أوضحت التحريات أن اثنين منهم يشكلان موضوع عدة مذكرات للبحث من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، فيما الشخص الثالث من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح المفضي إلى الموت والاتجار في المخدرات.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء فعمليات التفتيش المنجزة إلى غاية الآن، أسفرت عن حجز ما يناهز 700 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وقنينتين للغاز المسيل للدموع ومبلغ مالي ولفافة من مخدر الكوكايين ولوحتين مزورتين لترقيم السيارات، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في نقل وتهريب المخدرات، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.