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12 سنة سجنا في حق سارق السيارات بالجديدة

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 16:04 12 سنة سجنا في حق سارق السيارات بالجديدة | مجتمع
12 سنة سجنا في حق سارق السيارات بالجديدة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة حكمها القاضي بـ 12 سنة سجنا في حق سارق سيارات بالجديدة بعد إدانته ومؤاخذته بجناية تكوين عصابة إجرامية تختص في سرقة السيارات والدراجات

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أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة حكمها القاضي بـ 12 سنة سجنا في حق سارق سيارات بالجديدة بعد إدانته ومؤاخذته بجناية تكوين عصابة إجرامية تختص في سرقة السيارات والدراجات النارية واستخدام مركبات ذات محرك تحمل صفائح تسجيل مزورة ومحاولة السرقة بالكسر و إضرام النار عمدا و إخفاء أشياء متحصلة من جناية.

وقد تم إيقاف المتهم حسب ما أورده موقع الجديدة إكسبريس بعد كشف هويته عن طريق كشوفات شركة للاتصالات ، بعد تورطه في سرقة سيارة أفاد صاحبها في شكاية لقسم الشرطة أنه وضعها في محل لغسل السيارات والمهمة تكلف بها المدان ليختفي هو والسيارة بعدما أوهم صاحبها أنه سيركنها.

المتهم و أثناء مجريات التحقيق اعترف بالمنسوب إليه، كما اعترف أن له شركاء هم رئيس العصابة بالإضافة لشخصين آخرين ينشطون في سرقة السيارات، وبحسب ما أفاد المتهم فإن شركاءه أخبروه أنهم يشتغلون بمحلات لغسل السيارات ويستنسخون المفاتيح ثم بعد ذلك يتعرفون على عناوين الزبناء ومكان ركن سياراتهم لسرقتها فيما بعد.

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المغرب شوف تيفي الجديدة سرقة السيارات

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