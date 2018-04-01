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عاجل.. توفيق بوعشرين مقدرش يوقف على رجليه خلال انطلاق جلسة محاكمته بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 15:17 عاجل.. توفيق بوعشرين مقدرش يوقف على رجليه خلال انطلاق جلسة محاكمته بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء | مجتمع
عاجل.. توفيق بوعشرين مقدرش يوقف على رجليه خلال انطلاق جلسة محاكمته بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
انطلقت قبل قليل من يومه الأربعاء11 أبريل، أشغال محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

"شوف تيفي":


انطلقت قبل قليل من يومه الأربعاء11 أبريل، أشغال محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن توفيق بوعشرين، مثُل أمام القاضي بوشعيب فريح، قبل لحظات، وقد تم تمكينه من كرسي للجلوس، مشيرا إلى أن القاعة رقم 7 ممتلئة عن آخرها.

وأشار الموفد إلى أن الضحايا والمصرحات، تغيبن عن أشغال الجلسة، مؤكدا على أن بداية أشغال الجلسة عرفت تسجيل محامين لإنابات جديدة.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجلسة بوعشرين التحرش الجنسي الاغتصاب بوعشرين

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