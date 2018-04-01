رجال الحموشي بفاس يتدخلون في قضية تعرض طالبة لاعتداء خطير داخل الحي الجامعي والحصيلة توقيف 4 طلبة ﻿

كشفت ولاية أمن فاس،تفاعلا مع صور تعرض طالبة لاعتدا خطير،أن أربعة طلبة كانوا قد عرضوا زميلتهم الضحية لاعتداء جسدي، يوم الأحد المنصرم داخل الحي الجامعي بمدينة فاس، وذلك لأسباب ستكشف عنها إجراءات

شـــوف تيفي:

كشفت ولاية أمن فاس،تفاعلا مع صور تعرض طالبة لاعتدا خطير،أن أربعة طلبة كانوا قد عرضوا زميلتهم الضحية لاعتداء جسدي، يوم الأحد المنصرم داخل الحي الجامعي بمدينة فاس، وذلك لأسباب ستكشف عنها إجراءات البحث التي تباشرها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

و كشف مصدر أمني، يومه الأربعاء، بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس باشرت فتح بحث قضائي في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيت تم تشخيص هوية الطلبة المشتبه فيهم وتوقيفهم والكشف عن جميع خلفيات وملابسات هذا الحادث.

وتفاعلت ولاية أمن فاس، بسرعة، مع صور فوتوغرافية نشرها موقع إخباري على شبكة الأنترنت، توثق لعلامات وآثار للعنف على جسد فتاة تم تقديمها على أنها طالبة بالحي الجامعي بفاس، وأنها تعرضت لاعتداء جسدي من طرف بعض زملائها الطلبة.