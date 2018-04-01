تفاصيل موعد ومكان إجراء قرعة نصف نهائي عصبة الأبطال الأوروبية ﻿

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية نحو موعد إجراء قرعة الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مباشرة بعد نهاية مباريات إياب ربع النهائي خاصة اللقاء المثير بين فريق ريال مدريد وجوفونتوس

'' شوف سبور''

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية نحو موعد إجراء قرعة الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مباشرة بعد نهاية مباريات إياب ربع النهائي خاصة اللقاء المثير بين فريق ريال مدريد وجوفونتوس الإيطالي.

وحسم نادي إيغ إس روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي التأهل إلى دور نصف النهائي بعد التغلب على نادي برشلونة الإسباني في مباراة الإياب بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

فيما تتبقى مواجهتان مساء اليوم الأربعاء من أجل تحديد الفريقين المتبقيين من الدور نصف النهائي، وذلك من مواجهتي ريال مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني ضد إشبيلية الإسباني.

ومن المنتظر أن يتم سحب القرعة يوم الجمعة المقبل 13 أبريل الجاري بعد انتهاء جميع مباريات الدور ربع النهائي بمقر الاتحاد الأوروبي بمدينة سيون، سويسرا في تمام الساعة ''12:00'' ظهراً بتوقيت المملكة المتحدة ''بريطانيا''.