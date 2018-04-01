 خطير.. محامي يتدخل في عمل بطولي و ينقذ سيدة من الانتحار وســط محكمة الإستئناف بأكادير ﻿
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خطير.. محامي يتدخل في عمل بطولي و ينقذ سيدة من الانتحار وســط محكمة الإستئناف بأكادير

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 14:45 خطير.. محامي يتدخل في عمل بطولي و ينقذ سيدة من الانتحار وســط محكمة الإستئناف بأكادير | حوادث و حقوق
خطير.. محامي يتدخل في عمل بطولي و ينقذ سيدة من الانتحار وســط محكمة الإستئناف بأكادير
عاشت محكمة الإستئناف بمدينة أكادير صباح اليوم الأربعاء، حالة من الإستنفار القصوى، إثر إقدام سيدة على محاولة الإنتحار داخل بهو المحكمة، وذلك بشنق نفسها بحبل ومحاولة رمي نفسها من أعلى الطابق الأول.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

عاشت محكمة الإستئناف بمدينة أكادير صباح اليوم الأربعاء، حالة من الإستنفار القصوى، إثر إقدام سيدة على محاولة الإنتحار داخل بهو المحكمة، وذلك بشنق نفسها بحبل ومحاولة رمي نفسها من أعلى الطابق الأول.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن السيدة ولجت مقر المحكمة وصعدت للطابق الأول، وأخدت في الصراخ بشكل هيستيري، ولفت حبل حول عنقها بعد أن ربطته بعمود إسمنتي يتوسط المحكمة، وحاولت الإنحناء لرمي نفسها من الأعلى، غير أن أحد المحامين بهيئة أكادير تدارك الموقف، وأمسك بها قبل أن تنفد فكرتها الجنونية بالرغم من مقاومتها الشريسة له.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث خلق حالة من الإستنفار القصوى داخل ذواليب المحكمة، نظرا لخطورة الفعل الذي كانت ستقدم عليه هذه المرأة، وإستنفرت مختلف المصالح القضائية أجهزتها وقامت بتوقيف المعنية بالأمر، وأحيلت على مصلحة الديمومة بولاية الأمن للتحقيق معها، بخصوص ملابسات وحيثيات إقدامها على محاولة وضع حد لحياتها، والذي تجهل أسبابه لحد كتابة هذه السطور.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب محكمة بهو استنفار انتحار محامي

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