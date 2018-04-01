 قبل الديربي البيضاوي .. هذه الحقيقة الكاملة لقصة ''فردي'' جضاهيم ﻿
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قبل الديربي البيضاوي .. هذه الحقيقة الكاملة لقصة ''فردي'' جضاهيم

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 14:41 قبل الديربي البيضاوي .. هذه الحقيقة الكاملة لقصة فردي جضاهيم | سبور
قبل الديربي البيضاوي .. هذه الحقيقة الكاملة لقصة ''فردي'' جضاهيم
مع اقتراب موعد ''الديربي'' بين الغريمين التقليدين الوداد والرجاء البيضاويين ، مازالت واقعة إشهار أبوبكر جضاهيم، رئيس الفريق الأحمر، سنة 1997، لمسدسه الوظيفي داخل أرضية الميدان في إحدى الديربيات،

''شوف سبور''

مع اقتراب موعد ''الديربي'' بين الغريمين التقليدين الوداد والرجاء البيضاويين ، مازالت واقعة إشهار أبوبكر جضاهيم، رئيس الفريق الأحمر، سنة 1997، لمسدسه الوظيفي داخل أرضية الميدان في إحدى الديربيات، اعتراضا على قرارات الحكم، تسيل الكثير من المداد .

ونفى جضاهيم تلك الواقعة، حيث قال ''المباراة شهدت أخطاء تحكيمية كثيرا، وقررت الجامعة إبعادي عن التسيير الكروي مدى الحياة، فيما بعد ذلك تمت تبرئتي من طرف الجنرال، حسني بنسليمان، الذي كان حينها على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد تحققها من الواقعة ''.

وتظل هذه الواقعة من الوقائع الكثيرة و المثيرة للجدل في مباريات ''الديربي البيضاوي''، من بينها انسحاب الرجاء الرياضي بعد الخسارة بثلاثية في شوط واحد، وكذا '' عْلاش الكار مَاجاش من فاس؟ '' بسبب تخلف المغرب الفاسي عن حضوره لمواجهة الوداد الرياضي في آخر جولة من بطولة موسم 72-73، حيث كان الفريق الأحمر مهددا بالنزول للقسم الثاني.

ويذكر أن مباراة الديربي البيضاوي'' بين الغريمين التقليديين ستجرى يوم السبت المقبل بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال ، بملعب مركب محمد الخامس، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بهدفين لواحد لصالح الفريق الأخضر.

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