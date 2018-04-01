 رئيس الحكومة: التشغيل ورش وأولوية وطنية بامتياز ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يسافر إلى السعودية في هذا التاريخ | بوليتيك

الملك محمد السادس يسافر إلى السعودية في هذا التاريخ

رئيس الحكومة: التشغيل ورش وأولوية وطنية بامتياز | بوليتيك

رئيس الحكومة: التشغيل ورش وأولوية وطنية بامتياز

عاجل.. على طريقة مي عايشة: شخص يهدد بالانتحار بطانطان | حوادث و حقوق

عاجل.. على طريقة ''مي عايشة'': شخص يهدد بالانتحار بطانطان

الرئيس بوتفليقة يربط الكرسي الرئاسي بـ ملك المــوت | دولي

الرئيس بوتفليقة يربط الكرسي الرئاسي بـ ''ملك المــوت''

يا ربي السلامة.. نهاية مروعة لحياة مواطن داخل سانسور بمستشفى محمد الخامس بمكناس | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. نهاية مروعة لحياة مواطن داخل ''سانسور'' بمستشفى محمد الخامس بمكناس

بالوثيقة والدليل القاطع..حادث الطائرة العسكرية الجزائرية يكشف للعالم أن الجزائر ليست محايدة وتُخطط للحرب ضد المغرب | بوليتيك

بالوثيقة والدليل القاطع..حادث الطائرة العسكرية الجزائرية يكشف للعالم أن الجزائر ليست محايدة

عـــاجل.. الأقدار تفضح الجزائر أمام العالم..هذه لائحة عناصر البوليساريو اللي ماتوا على متن الطائرة العسكرية-الجزائرية | بوليتيك

عـــاجل.. الأقدار تفضح الجزائر أمام العالم..هذه لائحة عناصر البوليساريو اللي ماتوا على متن الطائرة

الجـزائر مشات بعيد.. مسـاهل : ما عندنا علم بتدخل عسكري ديال المغرب شرق الجدار وحنا ماشي طرف فالنزاع | بوليتيك

الجـزائر مشات بعيد.. مسـاهل : ما عندنا علم بتدخل عسكري ديال المغرب شرق الجدار وحنا ماشي طرف فالنزاع

عاجل.. نزهة تلاميذ ومعلم تنتهي بفاجعة ضواحي خنيفرة+تفاصيل مؤلمة | مجتمع

عاجل.. نزهة تلاميذ ومعلم تنتهي بفاجعة ضواحي خنيفرة+تفاصيل مؤلمة

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

رئيس الحكومة: التشغيل ورش وأولوية وطنية بامتياز

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 14:27 رئيس الحكومة: التشغيل ورش وأولوية وطنية بامتياز | بوليتيك
رئيس الحكومة: التشغيل ورش وأولوية وطنية بامتياز
شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن قضية التشغيل أولوية وورش وطني بامتياز يتطلب تعبئة شاملة قصد إنجاحه ومواجهة تحدياته.

''شوف تيفي''

شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن قضية التشغيل أولوية وورش وطني بامتياز يتطلب تعبئة شاملة قصد إنجاحه ومواجهة تحدياته.

وكشف رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل المنعقد يومه الأربعاء 11 أبريل 2018، أنه يتابع هذا الورش عن كثب، وقال ''سأتولى شخصيا الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها تحقيق أهدافه المتوخاة''.

كما شدد العثماني على أن الحكومة مهتمة اهتماما كبيرا بمعالجة قضية التشغيل التي تعتبرها ورشا يهم جميع المواطنين بمختلف مشاربهم ومواقعهم، ويقتضي تعبئة شاملة لكسب رهاناته ومواجهة كل تحدياته، وأنه أولوية من أولويات العمل الحكومي ''لما له من بعد في التنمية الشخصية، وفي تنمية الرأسمال اللامادي، وطريق للعيش الكريم ولتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولتقليص الفقر والقضاء على الهشاشة وتثمين للرأسمال البشري لكافة المغاربة''.

مبرزا أن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل خصص للاطلاع والمصادقة على البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي سيمكن من التوفر على رؤية واضحة بخصوص البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021 وتحديد الجدولة الزمنية لها، بالإضافة إلى تحديد الكلفة المالية لتنفيذها.

وفي هذا الصدد، لخّص رئيس الحكومة الأهداف المتوخاة من البرنامج خلال الفترة المذكورة في إنشاء 2.100.000 منصب وفرصة شغل، وتحسين قابلية التشغيل لـ 1.100.000 باحث عن شغل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500.000 باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20.000 وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة إلى المحافظة على معدل النشاط بشكل يفوق نسبة 46 في المائة.

وبعد أن نوّه بكل الذين ساهموا في إعداد المخطط التنفيذي من سلطات حكومية وفرقاء اقتصاديين ومجتمع مدني، اعتبر رئيس الحكومة أن هذا العمل التشاركي يعكس ''بكل تأكيد انشغال الجميع في المقام الأول بقضايا الوطن وانتظارات المواطنين، حفظا لكرامتهم، وحماية وصونا لحقوقهم''، داعيا في السياق نفسه الجميع إلى الانخراط بفعالية في تطبيق البرنامج التنفيذي، لاسيما الإجراءات ذات الأولوية.

يشار إلى أن اللجنة الوزارية للتشغيل أحدثت في اجتماعها الأول بتاريخ 28 غشت 2017 خمس مجموعات عمل موضوعاتية في علاقة مع المحاور الاستراتيجية للمخطط، ويتعلق الأمر بمجموعة عمل دعم خلق مناصب الشغل، ومجموعة عمل ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، إلى جانب مجموعة عمل تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، ومجموعة عمل تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، إضافة إلى مجموعة عمل دعم البعد الجهوي في التشغيل. إذ عهد إلى هذه المجموعات مهمة السهر على بلورة التدابير العملية للبرنامج التنفيذي مع تحديد جدولته الزمنية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيالحكومةالمغربسعد الدين العثماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يسافر إلى السعودية في هذا التاريخ | بوليتيك

الملك محمد السادس يسافر إلى السعودية في هذا التاريخ

بالوثيقة والدليل القاطع..حادث الطائرة العسكرية الجزائرية يكشف للعالم أن الجزائر ليست محايدة وتُخطط للحرب ضد المغرب | بوليتيك

بالوثيقة والدليل القاطع..حادث الطائرة العسكرية الجزائرية يكشف للعالم أن الجزائر ليست محايدة وتُخطط للحرب ضد المغرب

عـــاجل.. الأقدار تفضح الجزائر أمام العالم..هذه لائحة عناصر البوليساريو اللي ماتوا على متن الطائرة العسكرية-الجزائرية | بوليتيك

عـــاجل.. الأقدار تفضح الجزائر أمام العالم..هذه لائحة عناصر البوليساريو اللي ماتوا على متن الطائرة العسكرية-الجزائرية

الجـزائر مشات بعيد.. مسـاهل : ما عندنا علم بتدخل عسكري ديال المغرب شرق الجدار وحنا ماشي طرف فالنزاع | بوليتيك

الجـزائر مشات بعيد.. مسـاهل : ما عندنا علم بتدخل عسكري ديال المغرب شرق الجدار وحنا ماشي طرف فالنزاع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطـــير و بالفيديو..سقف ديال دار طاح على السكان بمدينة فاس وهاشنو وقع | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

خطـــير و بالفيديو..سقف ديال دار طاح على السكان بمدينة فاس وهاشنو وقع

لاعبو الرجاء متحمسون رغم الأزمة لمباراة الديربي أمام الوداد + تصــريحات | خارج البلاطو

لاعبو الرجاء متحمسون رغم الأزمة لمباراة الديربي أمام الوداد + تصــريحات

اتصــالات المغرب تُســاعد المقاولات للدخول في مجال الرقمنة | مال و أعمال

اتصــالات المغرب تُســاعد المقاولات للدخول في مجال الرقمنة

التلفزيون الجزائري ينشر فيديو حــطام الطائرة العسكرية الجزائرية اللي مات فيها 30 عنصرا من البوليساريو | قنوات أخرى

التلفزيون الجزائري ينشر فيديو حــطام الطائرة العسكرية الجزائرية اللي مات فيها 30 عنصرا من البوليساريو

﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يسافر إلى السعودية في هذا التاريخ | بوليتيك
منذ 9 دقائق

الملك محمد السادس يسافر إلى السعودية في هذا التاريخ

رئيس الحكومة: التشغيل ورش وأولوية وطنية بامتياز | بوليتيك

رئيس الحكومة: التشغيل ورش وأولوية وطنية بامتياز

عاجل.. على طريقة مي عايشة: شخص يهدد بالانتحار بطانطان | حوادث و حقوق

عاجل.. على طريقة ''مي عايشة'': شخص يهدد بالانتحار بطانطان

الرئيس بوتفليقة يربط الكرسي الرئاسي بـ ملك المــوت | دولي

الرئيس بوتفليقة يربط الكرسي الرئاسي بـ ''ملك المــوت''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.