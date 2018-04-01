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الرئيس بوتفليقة يربط الكرسي الرئاسي بـ ''ملك المــوت''

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 13:35 الرئيس بوتفليقة يربط الكرسي الرئاسي بـ ملك المــوت | دولي
الرئيس بوتفليقة يربط الكرسي الرئاسي بـ ''ملك المــوت''
بات الكرسي الرئاسي في الجزائر مربوطا بالقدر المحتوم، بعد أن تعاقد الرئيس مع الكرسي الرئاسي بميثاق أبدي لايفصلهما إلا ''ملك الموت''..فقبل أسابيع بدأ الحشد من فصائل موالية للسلطة في قصر المرادية

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بات الكرسي الرئاسي في الجزائر مربوطا بالقدر المحتوم، بعد أن تعاقد الرئيس مع الكرسي الرئاسي بميثاق أبدي لايفصلهما إلا ''ملك الموت''..فقبل أسابيع بدأ الحشد من فصائل موالية للسلطة في قصر المرادية لولاية خامسة لبوتفليقة، وذلك مع اقتراب موعد السباق الرئاسي في ربيع السنة المقبلة، حيث أسس بهاء الدين طليبة البرلماني عن حزب بوتفليقة في فبراير الماضي ''تنسيقية الولاية الخامسة''، مما أثار غضب الحزب الحاكم الذي قرر إحالة نائبه إلى لجنة الانضباط، لمعاقبته على مبادرته التي وصفها بـ''المنفردة''. لكن هذا لم يخف تحركات مماثلة لحملة رئاسية لصالح الولاية الخامسة لبوتفليقة من قبل حزب التحالف الوطني الجمهوري الذي يقوده الوزير الأسبق بلقاسم ساحلي، ورئيس حزب تاج عمار غول المنشق عن حركة مجتمع السلم وهو حزب إسلامي محسوب على حركة الاخوان المسلمين.. وتظل تلك التحركات إلى حد الآن غير معلن عنها بشكل صريح من قبل الحزب الحاكم، حسب تفسيرات محللين، كي لايثار اللغط حول ولاية خامسة قبل الأوان، لكن عبد القادر مساهل وزير خارجية الجزائر لمح خلال حواره البارحة مع قناة ''فرانس24'' الى إمكانية الولاية الخامسة، بعدما أكد أن بوتفليقة لم يكمل مخططه الذي وضعه، والذي حسب قوله بدأت تظهر نتائجه على أرض الواقع..مما يخالف واقع المواطن الجزائري وانتشار ظاهرة البطالة في هذا البلد...

تجدر الإشارة إلى أن بوتفليقة احتفل في مارس الماضي بعيد ميلاده الثمانين، ووضعه الصحي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قدرته على ممارسة مهامه الدستورية!

 

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شــــوف تيفي المغرب بوتفليقة كرسي رئاسة احتفال مهام دستورية انتخابات ترشح

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