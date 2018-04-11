 بالوثيقة والدليل القاطع..حادث الطائرة العسكرية الجزائرية يكشف للعالم أن الجزائر ليست محايدة وتُخطط للحرب ضد المغرب ﻿
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الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

بالوثيقة والدليل القاطع..حادث الطائرة العسكرية الجزائرية يكشف للعالم أن الجزائر ليست محايدة وتُخطط للحرب ضد المغرب

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 13:00 بالوثيقة والدليل القاطع..حادث الطائرة العسكرية الجزائرية يكشف للعالم أن الجزائر ليست محايدة وتُخطط للحرب ضد المغرب | بوليتيك
بالوثيقة والدليل القاطع..حادث الطائرة العسكرية الجزائرية يكشف للعالم أن الجزائر ليست محايدة وتُخطط للحرب ضد المغرب
شاءت الأقدار أن تسقط آخر ورقة من أوراق التوت التي كانت تغطي عورة النظام الجزائري، وتكشف بالدليل القاطع وبالحجة والبرهان عن تأليبهم ودعمهم واحتضانهم وتمويلهم للجبهة الانفصالية في مواجهة المغرب،

شوف تيفي:

 

شاءت الأقدار أن تسقط آخر ورقة من أوراق التوت التي كانت تغطي عورة النظام الجزائري، وتكشف بالدليل القاطع وبالحجة والبرهان عن تأليبهم ودعمهم واحتضانهم وتمويلهم للجبهة الانفصالية في مواجهة المغرب، تأكد ذلك في حادث عادي كسائر حوادث الطيران، لكنه سيدخل التاريخ من بابه الواسع، ويحتاج إلى أكثر من دراسة وتمحيص من المنتظم الدولي، ليفضح ادعاءات النظام الجزائري وكذبهم بأن لا علاقة لها بالبوليساريو...فكيف ذلك؟

بالأمس فقط صرح عبد القادر مساهل وزير خارجية الجزائر على قناة "فرانس 24" أن لا علاقة لهم بقضية الصحراء، وصور في حبكة انطلت على مسير البرنامج، أن مشكل الصحراء المغربية هو بين الجبهة الانفصالية والمغرب، ولا دخل للجزائر في ذلك.. واليوم أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أن 257 عسكريا لقوا مصرعهم في تحطم طائرة للقوات الجوية الجزائرية في الخلاء على بعد حوالي 30 كلم جنوب الجزائر العاصمة، وكانت ستتوقف في بشار لتستكمل رحلتها نحو تندوف، وأكدت ممثلية جبهة البوليساريو الانفصالية عن مقتل 30من عناصرها في هذا الحادث الأليم.. لكن الأقدار فضحت مساهل والنظام الجزائري، وظهر للعالم أجمع بالدليل القاطع أن الجزائر تخطط لتحركات البوليساريو في المنطقة العازلة من الصحراء المغربية، من خلال حشد 30 عنصرا من قيادة الجبهة الانفصالية في طائرة عسكرية، أكدت مصادرنا أنهم كانوا البارحة في اجتماع في وزارة الدفاع الجزائرية يضعون الخطط العسكرية، ثم حشدتهم في طائرة عسكرية جزائرية من طراز "أليوشين" من العاصمة إلى تندوف، لكن القدر كان أسرع فتحطمت الطائرة، وقتل 30 عنصرا من البوليساريو، تتوفر "شوف تيفي" على لائحة بأسمائهم جميعا، وهم من حضروا اجتماعا عسكريا على أعلى مستوى بين قيادة الكيان ودولة تزعم الحياد..فأي نوع من الحياد هذا؟ وما هي علاقة البوليساريو بوزرارة الدفاع الجزائرية؟ وإذا كان مساهل يقول أنه لا علاقة للجزائر بالصراع فلماذا حملوهم في طائرة من العاصمة إلى تندوف؟ وماذا كانوا يخططون إذا عادوا رفقة العسكر الجزائري إلى تندوف؟

ما وقع اليوم يفضح بشكل مباشر العلاقة بين الجزائر والبوليساريو وأن الجزائر متورطة في الصراع في الصحراء، وبأنها لا تحترم حسن الجوار، ولا العهود والمواثيق الدولية، وبأن أكاذيبها انكشفت للعالم، وما عليها إلا أن تخرج للعلن لتقول للرأي العام كيف أججت طيلة 42 سنة النزاع المفتعل، عندما أسست البوليساريو وسلحتها وخططت لها بنية احتلال أراضي دولة جارة...هيا أجب يا عبد القادر فإن الوقت ينفذ...وكما يقال في مثل مغربي شعبي "اللي كتشطح ماتخبي وجهها"...هيا فسروا كيف كان عناصر البوليساريو "معروضون" إلى وزارة الدفاع وليس إلى حفلة راقصة؟!.

 

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شـــوف تيفي المغرب البوليساريو الجزائر سقوط طائرة عسكرية

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