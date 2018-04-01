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الجـزائر مشات بعيد.. مسـاهل : ما عندنا علم بتدخل عسكري ديال المغرب شرق الجدار وحنا ماشي طرف فالنزاع

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 12:13 الجـزائر مشات بعيد.. مسـاهل : ما عندنا علم بتدخل عسكري ديال المغرب شرق الجدار وحنا ماشي طرف فالنزاع | بوليتيك
الجـزائر مشات بعيد.. مسـاهل : ما عندنا علم بتدخل عسكري ديال المغرب شرق الجدار وحنا ماشي طرف فالنزاع
أفاد وزير الشؤون الخارجية الجزائري في لقاء عبر قناة ''فرانس 24'' مساء أمس الثلاثاء ، في معرض رده بخصوص الرسالة الملكية المسلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والتي أكد فيها الملك محمد

"شوف تيفي"

 

أفاد وزير الشؤون الخارجية الجزائري في لقاء عبر قناة "فرانس 24" مساء أمس الثلاثاء ، في معرض رده بخصوص الرسالة الملكية المسلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والتي أكد فيها الملك محمد السادس دعم الجزائر لجبهة البوليساريو دبلوماسيا وتمويلها، -أفاد- أن الجزائر لا تخفي مساندتها لـ: "تقرير مصير الشعب الصحراوي والحقوق الثابتة له".

واستشهد مساهل بحالة الجزائر إبان الإستعمار الفرنسي والدعم الذي لا يخفى للمملكة المغربية وتونس للجزائر دبلوماسيا ولوجستيا، مضيفا أنه لا يمكن القول بأن أحد البلدين فاوض فرنسا بخصوص استقلال الجزائر، مشيرا في ذات السياق أن الجزائر لا يمكنها المفاوضة على استقلال "الصحراء المغربية".

وأضاف عبد القادر مساهل في معرض إجابته بخصوص دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريس في تقريره للجزائر للإضطلاع بدور أكبر في ملف الصحراء، أن الأمر يتعلق بمطلب مغربي لا يمكن تحقيقه، وأن النزاع قائم بين المغرب وجبهة البوليساريو، ولادخل للجزائر فيه.

وفيما يتعلق بالمنطقة العازلة والتقارير الإعلامية التي تحدثت عن توجيه رسالة مغربية عبر سفير أوروبي للجزائر تؤسس لتدخل عسكري شرق الجدار، نفى وزير الخارجية الجزائري علمه بأي استعداد مغربي للتدخل العسكري في المنطقة العازلة، مسترسلا أن الكل مدعو لتحمل مسؤوليته وحماية بلده.



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شوف تيفي المغرب الجزائر مساهل الصحراء تدخل عسكري

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