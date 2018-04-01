 عاجل.. نزهة تلاميذ ومعلم تنتهي بفاجعة ضواحي خنيفرة+تفاصيل مؤلمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل.. الأقدار تفضح الجزائر أمام العالم..هذه لائحة عناصر البوليساريو اللي ماتوا على متن الطائرة العسكرية-الجزائرية | بوليتيك

عـــاجل.. الأقدار تفضح الجزائر أمام العالم..هذه لائحة عناصر البوليساريو اللي ماتوا على متن الطائرة

الجـزائر مشات بعيد.. مسـاهل : ما عندنا علم بتدخل عسكري ديال المغرب شرق الجدار وحنا ماشي طرف فالنزاع | بوليتيك

الجـزائر مشات بعيد.. مسـاهل : ما عندنا علم بتدخل عسكري ديال المغرب شرق الجدار وحنا ماشي طرف فالنزاع

عاجل.. نزهة تلاميذ ومعلم تنتهي بفاجعة ضواحي خنيفرة+تفاصيل مؤلمة | مجتمع

عاجل.. نزهة تلاميذ ومعلم تنتهي بفاجعة ضواحي خنيفرة+تفاصيل مؤلمة

في أول فـــيديو خطير..شوفو أشنو وقع لحظة سقوط الطائرة العسكرية التي كانت متجهة إلى تندوف و ماتو فيها 30 عنصرا من البوليساريو | دولي

في أول فـــيديو خطير..شوفو أشنو وقع لحظة سقوط الطائرة العسكرية التي كانت متجهة إلى تندوف و ماتو

حارس أمن تعرض لاعتداء أثناء مزاولته مهامه ... يستفيد من ترقية استثنائية | حوادث و حقوق

حارس أمن تعرض لاعتداء أثناء مزاولته مهامه ... يستفيد من ترقية استثنائية

عاجل..التلفزيون الجزائري يؤكد مقتل 257 شخصا في فاجعة سقوط الطائرة العسكرية التي كانت تقل عناصر من البوليساريو | دولي

عاجل..التلفزيون الجزائري يؤكد مقتل 257 شخصا في فاجعة سقوط الطائرة العسكرية التي كانت تقل عناصر من

مثيــر.. أزواج مغاربة يبحثون عن ملاذ يحميهم من زوجاتهم على إثر تعرضهم للعنف الجسدي.. (تفاصيل صادمة) | مجتمع

مثيــر.. أزواج مغاربة يبحثون عن ملاذ يحميهم من زوجاتهم على إثر تعرضهم للعنف الجسدي.. (تفاصيل صادمة)

عاجل.. 58 سنة سجنا نافذا في حق أفراد العصابة المتورطين في سرقة مجوهرات تصل قيمتها 500 مليون من محلات ذهب بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل.. 58 سنة سجنا نافذا في حق أفراد العصابة المتورطين في سرقة مجوهرات تصل قيمتها 500 مليون من محلات

عاجل..ارتفاع عدد قتلى حادث سقوط الطائرة العسكرية بالجزائر | حوادث و حقوق

عاجل..ارتفاع عدد قتلى حادث سقوط الطائرة العسكرية بالجزائر

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

عاجل.. نزهة تلاميذ ومعلم تنتهي بفاجعة ضواحي خنيفرة+تفاصيل مؤلمة

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 12:09 عاجل.. نزهة تلاميذ ومعلم تنتهي بفاجعة ضواحي خنيفرة+تفاصيل مؤلمة | مجتمع
عاجل.. نزهة تلاميذ ومعلم تنتهي بفاجعة ضواحي خنيفرة+تفاصيل مؤلمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن مصالح الدرك الملكي، عثرت قبل قليل من يومه الأربعاء، على معلم جثة هامدة، سقط من أعلى جرف بغابة منطقة أجدير التابعة لإقليم مدينة خنيفرة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن مصالح الدرك الملكي، عثرت قبل قليل من يومه الأربعاء، على معلم جثة هامدة، سقط من أعلى جرف بغابة منطقة أجدير التابعة لإقليم مدينة خنيفرة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الحادث، أن المعلم البالغ من العمر قيد حياته 25 سنة والمنحدر من مدينة الفقيه بنصالح، كان أمس الثلاثاء في نزهة مع تلاميذه بمنطقة أجدير بمناسبة العطلة المدرسية، إلا أن اختفاء بعض التلاميذ، جعله يسارع في البحث عنهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الدرك الملكي، توصلت بشكاية من أولياء أمور التلاميذ بخصوص اختفاء فلذات أكبادهم، لتقوم هذه المصالح بحملات تمشيطية، مكنت أمس من العثور على التلاميذ المختفين، قبل العثور يومه الأربعاء، على المعلم جثة هامدة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المعلم الفقيه بنصالح الدرك الملكي شكاية أجدير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثيــر.. أزواج مغاربة يبحثون عن ملاذ يحميهم من زوجاتهم على إثر تعرضهم للعنف الجسدي.. (تفاصيل صادمة) | مجتمع

مثيــر.. أزواج مغاربة يبحثون عن ملاذ يحميهم من زوجاتهم على إثر تعرضهم للعنف الجسدي.. (تفاصيل صادمة)

هــام للمغاربة.. البوطا الصغيرة مبقاتش فالأحياء الشعبية و ها علاش | مجتمع

هــام للمغاربة.. البوطا الصغيرة مبقاتش فالأحياء الشعبية و ها علاش

ملايين الأورو المزورة تسقط رئيس مكتب بريد المغرب | مجتمع

ملايين الأورو المزورة تسقط رئيس مكتب بريد المغرب

اعتقال الرابور الشهير علي الصامد بطنجة | مجتمع

اعتقال الرابور الشهير علي الصامد بطنجة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في ظــل الأزمة..هكذا يستعد فريق الرجــاء للديربي البيضاوي | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

في ظــل الأزمة..هكذا يستعد فريق الرجــاء للديربي البيضاوي

تصــريح طريف..فناير لشوف تيفي:هاشحال خسرنا ديال الفلوس فالكليب الجديد | خارج البلاطو

تصــريح طريف..فناير لشوف تيفي:هاشحال خسرنا ديال الفلوس فالكليب الجديد

بالفيديو | هذه هي الطائرة العسكرية أليوشين التي سقطت بالقرب من مطار بوفاريك وعلى متنها عناصر البوليساريو | قنوات أخرى

بالفيديو | هذه هي الطائرة العسكرية ''أليوشين'' التي سقطت بالقرب من مطار بوفاريك وعلى متنها عناصر البوليساريو

من زاوية أخرى..شاهد اللحظات الأولى لسقوط الطائرة العسكرية في الجزائر وعلى متنها عناصر البوليساريو‎ | قنوات أخرى

من زاوية أخرى..شاهد اللحظات الأولى لسقوط الطائرة العسكرية في الجزائر وعلى متنها عناصر البوليساريو‎

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل.. الأقدار تفضح الجزائر أمام العالم..هذه لائحة عناصر البوليساريو اللي ماتوا على متن الطائرة العسكرية-الجزائرية | بوليتيك
منذ 19 دقيقة

عـــاجل.. الأقدار تفضح الجزائر أمام العالم..هذه لائحة عناصر البوليساريو اللي ماتوا على متن الطائرة

الجـزائر مشات بعيد.. مسـاهل : ما عندنا علم بتدخل عسكري ديال المغرب شرق الجدار وحنا ماشي طرف فالنزاع | بوليتيك

الجـزائر مشات بعيد.. مسـاهل : ما عندنا علم بتدخل عسكري ديال المغرب شرق الجدار وحنا ماشي طرف فالنزاع

عاجل.. نزهة تلاميذ ومعلم تنتهي بفاجعة ضواحي خنيفرة+تفاصيل مؤلمة | مجتمع

عاجل.. نزهة تلاميذ ومعلم تنتهي بفاجعة ضواحي خنيفرة+تفاصيل مؤلمة

في أول فـــيديو خطير..شوفو أشنو وقع لحظة سقوط الطائرة العسكرية التي كانت متجهة إلى تندوف و ماتو فيها 30 عنصرا من البوليساريو | دولي

في أول فـــيديو خطير..شوفو أشنو وقع لحظة سقوط الطائرة العسكرية التي كانت متجهة إلى تندوف و ماتو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.