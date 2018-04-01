عاجل.. نزهة تلاميذ ومعلم تنتهي بفاجعة ضواحي خنيفرة+تفاصيل مؤلمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن مصالح الدرك الملكي، عثرت قبل قليل من يومه الأربعاء، على معلم جثة هامدة، سقط من أعلى جرف بغابة منطقة أجدير التابعة لإقليم مدينة خنيفرة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن مصالح الدرك الملكي، عثرت قبل قليل من يومه الأربعاء، على معلم جثة هامدة، سقط من أعلى جرف بغابة منطقة أجدير التابعة لإقليم مدينة خنيفرة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الحادث، أن المعلم البالغ من العمر قيد حياته 25 سنة والمنحدر من مدينة الفقيه بنصالح، كان أمس الثلاثاء في نزهة مع تلاميذه بمنطقة أجدير بمناسبة العطلة المدرسية، إلا أن اختفاء بعض التلاميذ، جعله يسارع في البحث عنهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الدرك الملكي، توصلت بشكاية من أولياء أمور التلاميذ بخصوص اختفاء فلذات أكبادهم، لتقوم هذه المصالح بحملات تمشيطية، مكنت أمس من العثور على التلاميذ المختفين، قبل العثور يومه الأربعاء، على المعلم جثة هامدة.