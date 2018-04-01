حارس أمن تعرض لاعتداء أثناء مزاولته مهامه ... يستفيد من ترقية استثنائية ﻿

قرر المدير العام للأمن الوطني عبر بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء 11 أبريل منح ترقية استثنائية لحارس الأمن عبد الله المعطاوي الذي كان قد تعرض لإصابة جسدية خطيرة على مستوى الرأس،

شوف تيفي

قرر المدير العام للأمن الوطني عبر بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء 11 أبريل منح ترقية استثنائية لحارس الأمن عبد الله المعطاوي الذي كان قد تعرض لإصابة جسدية خطيرة على مستوى الرأس، ترتب عنها الحرمان من منفعة أحد الأعضاء، وذلك خلال مزاولته لمهامه الوظيفية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة.

وذكر نفس البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني، كانت قد تكفلت بجميع مصاريف استشفاء وتطبيب ورعاية الشرطي ضحية هذا الاعتداء، والذي يخضع حاليا لعميلة جراحية بالمستشفى العسكري بالرباط، كما وفرت له جميع حقوق الدفاع من أجل الانتصاب أمام السلطة القضائية المختصة في مواجهة مرتكبي هذا الاعتداء الجسدي الخطير.

وهذه الترقية الاستثنائية إلى درجة الرتبة الأعلى حسب نفس المصدر هي بمثابة اعتراف من المديرية العامة للأمن الوطني بحسه المهني العالي، وتحليه بنكران الذات والتضحية من أجل حماية الوطن والمواطنين، وهي أيضا رسالة تقدير وامتنان لكل موظفي الشرطة الذين يقارعون المخاطر والتحديات التي يفرضها تطبيق القانون ومكافحة الجريمة وحفظ النظام العام.