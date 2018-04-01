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مثيــر.. أزواج مغاربة يبحثون عن ملاذ يحميهم من زوجاتهم على إثر تعرضهم للعنف الجسدي.. (تفاصيل صادمة) | مجتمع

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مثيــر.. أزواج مغاربة يبحثون عن ملاذ يحميهم من زوجاتهم على إثر تعرضهم للعنف الجسدي.. (تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 11:09 مثيــر.. أزواج مغاربة يبحثون عن ملاذ يحميهم من زوجاتهم على إثر تعرضهم للعنف الجسدي.. (تفاصيل صادمة) | مجتمع
مثيــر.. أزواج مغاربة يبحثون عن ملاذ يحميهم من زوجاتهم على إثر تعرضهم للعنف الجسدي.. (تفاصيل صادمة)
في ظل توالي حوادث الاعتداء والتعنيف في حق النساء المغربيات بشكل يومي، يصعب تصديق تعرض الرجال المغاربة للعنف خاصة منه الجسدي على يد زوجاتهم، إلا أن عبد الفتاح بهجاجي رئيس ''الشبكة المغربية للدفاع عن

"شوف تيفي"

 

في ظل توالي حوادث الاعتداء والتعنيف في حق النساء المغربيات بشكل يومي، يصعب تصديق تعرض الرجال المغاربة للعنف خاصة منه الجسدي على يد زوجاتهم، إلا أن عبد الفتاح بهجاجي رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال" وهي شبكة غير حكومية، كشف عن تعرض آلاف الرجال المغاربة لكافة أشكال العنف، قائلا: " عشر سنوات من الاشتغال، توصلنا فيها بـ 23 ألف شكاية مقدمة بطريقة مباشرة، بالإضافة إلى آلاف الشكايات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني".

وفي هـذا الصدد يقول "ياسين .ق" بصوت هادئ متحدثاً لـ قناة ( (DWعربية، " كانت أكبر أخطائي قبولي السكن رفقة أصهاري، أقنعتني عروسي، آنذاك، بعدم قدرتها على الابتعاد عن والدتها وشقيقها، وأنهم يعيشون لوحدهم في بيت كبير ولن يكون الأمر سيئا في حال شاركنا البيت جميعا"، الشاب الذي يبلغ من العمر 28 سنة، والذي كان يعمل مساعدا صيدلانيا، يستعيد ذكرياته الحزينة بأسى شديد: " وافقت مبدئيا على الخطوة، على أن أقوم بدفع الإيجار، إلا أن خلافات عادية مع زوجتي ومُشادة كلامية مع والدتها عجَّلت بطردهم لي من البيت بعد ولادة طفلتي، لأجد نفسي في الشارع دون أغراضي وملابسي".

ما أًصاب ياسين لم يتوقف عند هذا الحد، بعد أن عملت الزوجة على ملاحقته في كل مكان يذهب إليه لمطالبته بأموال من أجل الطفلة وبمستحقات الإيجار لدى والدتها، عامدة إلى الصراخ وشتمه أمام مُرتادي المقهى أو داخل الصيدلية التي يعمل بها، يقول بحسرة : "تفاجأت عصر أحد الأيام بقدوم شقيق زوجتي واثنين من أصدقائه، فهاجموني بمقر عملي ونشب بيننا عراك بالأيدي ما أدَّى إلى فوضى عارمة، ما دفع صاحب الصيدلية لطردي من العمل وبعدم العودة مجددا".

الشاب الذي يحاول تأسيس حياته من جديد، بعد أن طلق زوجته وخسر ابنته، يؤكد أنه محروم من رؤية صغيرته نكاية فيه، " أقابل بالعديد من الأعذار والتبريرات متى ما طلبت رؤيتها وفق ما أقره القانون، فلا بيت ولا زوجة ولا ابنة ولا حتى عمل".

وجديــٍر بالذكر أن ياسين، الذي فتح قلبه لـقناة DW عربية، بعد محاولة إقناع لم تكن سهلة، وصفه عبد الفتاح بهجاجي، بكونه أحد الرجال الذين تعرضوا لعنف مزدوج على أصعدة عدة، فبالإضافة إلى تعنيفه جسديا من طرف أقارب الزوجة، تم تعنيفه نفسيا كذلك بعد المس بكرامته أمام أصدقائه بالمقهى وزملائه بالعمل الذي طُرد منه، كما عُنِّف ماديا بعد الاستيلاء على ملابسه وأغراضه الشخصية، ناهيك عن حرمانه من رؤية ابنته.

 

 

 

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