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عاجل.. 58 سنة سجنا نافذا في حق أفراد العصابة المتورطين في سرقة مجوهرات تصل قيمتها 500 مليون من محلات ذهب بتطوان

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 10:56 عاجل.. 58 سنة سجنا نافذا في حق أفراد العصابة المتورطين في سرقة مجوهرات تصل قيمتها 500 مليون من محلات ذهب بتطوان | حوادث و حقوق
عاجل.. 58 سنة سجنا نافذا في حق أفراد العصابة المتورطين في سرقة مجوهرات تصل قيمتها 500 مليون من محلات ذهب بتطوان
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن 58 سنة سجنا نافذا ، مجموع الأحكام التي صدرت في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، من محكمة الاستنئاف بتطوان، في حق 8 من أفراد العصابة المتورطين في سرقة محلات ذهب بطريقة

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن 58 سنة سجنا نافذا ، مجموع الأحكام التي صدرت في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، من محكمة الاستنئاف بتطوان، في حق 9 من أفراد العصابة المتورطين في سرقة محلات ذهب بطريقة هوليودية شهر دجنبر الماضي.

وأوضح المصدر ذاته أن المحكمة، قضت بالسجن النافذ لمدة 12 سنة نافذة في حق زعيم العصابة، ولمدة 10 سنوات  في حق كل من "م.ح"، و"ر.ل"، و"ع.م"، و"ف.أ"، وبالسجن النافذ لمدة سنة واحدة في حق كل من "إ.ح" و"إ.ع"، وبـ 5 سنوات نافذة في حق كل من "ق.م"، و"ب.م".

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت نهاية السنة الماضية من الإطاحة بأفراد العصابة التي تورطت في سرقة مجوهرات تصل قيمتها حوالي 500 مليون سنتيم، من محلين لبيع الذهب بمدينة تطوان.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العصابة محكمة الاستئناف تطوان السجن النافذ المحكمة الذهب

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