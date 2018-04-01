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ملايين الأورو المزورة تسقط رئيس مكتب بريد المغرب

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 09:53 ملايين الأورو المزورة تسقط رئيس مكتب بريد المغرب | مجتمع
ملايين الأورو المزورة تسقط رئيس مكتب بريد المغرب
وجــد رئيس مركز بريد المغرب باعزيب الدرعي بآسفي نفسه تحت تدابير الحراسة النظرية يوم الإثنين الأخير، بعدما تقدم بشكاية إلى السلطات الأمنية التي تفيد تعرضه للنصب والاحتيال من قبل شخص من إفريقيا

"شــوف تيفي"

 

وجــد رئيس مركز بريد المغرب باعزيب الدرعي بآسفي نفسه تحت تدابير الحراسة النظرية يوم الإثنين الأخير، بعدما تقدم بشكاية إلى السلطات الأمنية التي تفيد تعرضه للنصب والاحتيال من قبل شخص من إفريقيا جنوب الصحراء يؤكد على أنه من جنسية سنغالية.

وتــم توقيفه في الحين بأحد الأسواق التجارية بآسفي، ليتم نقله صباح يوم الثلاثاء الأخير من قبل عناصر من الشرطة القضائية بآسفي صوب مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدارالبيضاء قصد الاستماع إليه هناك.

ومثل يومه الأربعاء في حالة اعتقال الموظف رئيس مركز بريد المغرب باعزيب الدرعي بآسفي، أمام أنظار وكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش.
وجاء اعتقال السنغالي ورئيس المركز بسبب الكمين الذي نصبه الأول للثاني، كون هذا الأخير زاد طمعه وجشعه عندما رأى العدد الكبير من أوراق الأورو وسط حقيبة يدوية أحضرها السنغالي إلى المركز من أجل تحويلها من عملة الأورو إلى عملة الدرهم المغربي، حسب ما أورده الموقع الإلكتروني ليومية الأحداث المغربية

هــذا ودخل رئيس المركز في نقاش وحوار مع السنغالي بعدما قام بإحصاء الأوراق المالية من فئة الأورو المخبأة بالحقيقة، دون أن يفطن على أن صفين اثنين من الأوراق المالية بالحقيبة حقيقين، بينما الأوراق المالية الأخرى كلها مزورة.

وجدير بالذكر أنه قد وصلت قيمة الأوراق المالية بالحقيبة إلى حوالي 275 مليون سنتيم، ما جعل رئيس المركز يدخل معه في مفاوضات وصلت إلى قدرته على منحه فقط مبلغ 175 مليون سنتيم، بينما 100 مليون سنتيم فستبقى كربح له، حيث ارتأى إفراغ الصندوق الحديدي والشباك الأوتوماتيكي التابعين للمركز، وزادهما مبلغ مالي مهم من ماله الخاص، وسلم الكل إلى المعني بالأمر.

 

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