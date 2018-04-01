اعتقال الرابور الشهير علي الصامد بطنجة ﻿

قضت المحكمة الابتدائیة في طنجة، أمس الثلاثاء، بإحالة الرابور الشهير علي الصامد وصديقه ''و.أ'' على سجن ''ساتفيلاج''، وتأجيل النظر في قضية الاعتداء بالسلاح الأبيض التي يتابع فيها الرابور إلى يوم 24 أبريل

"شوف تيفي"

قضت المحكمة الابتدائیة في طنجة، أمس الثلاثاء، بإحالة الرابور الشهير علي الصامد وصديقه "و.أ" على سجن "ساتفيلاج"، وتأجيل النظر في قضية الاعتداء بالسلاح الأبيض التي يتابع فيها الرابور إلى يوم 24 أبريل الجاري.

وكان مصدر مطلع، قد كشف أمس لـ "شوف تيفي" على أن حالة الرابور الصحية، تحسنت وهي "ممتازة"، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، اعتقلت قبل ثلاثة أيام صديقه لتورطه في الاعتداء على رجل شرطة بمستشفى محمد الخامس بطنجة.



تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولت سابقا مقطع فيديو خطير، يظهر لحظة تعرض الرابور المذكور لاعتداء على يد مجموعة من الأشخاص.