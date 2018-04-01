 اعتقال الرابور الشهير علي الصامد بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ملايين الأورو المزورة تسقط رئيس مكتب بريد المغرب | مجتمع

ملايين الأورو المزورة تسقط رئيس مكتب بريد المغرب

اعتقال الرابور الشهير علي الصامد بطنجة | مجتمع

اعتقال الرابور الشهير علي الصامد بطنجة

هــا المعقول.. انسحاب مجموعات من جبهة البوليساريو على إثر التحركات الأخيرة للجيش المغربي بالمنطقة العازلة في الصحراء المغربية .. وهـذه التفاصيل | بوليتيك

هــا المعقول.. انسحاب مجموعات من جبهة البوليساريو على إثر التحركات الأخيرة للجيش المغربي بالمنطقة

عاجل..أكثر من 100 قتيل بينهم 26 من عناصر البوليساريو بعد سقوط طائرة عسكرية جزائرية | دولي

عاجل..أكثر من 100 قتيل بينهم 26 من عناصر البوليساريو بعد سقوط طائرة عسكرية جزائرية

أول فيديو بعد سقوط طائرة جزائرية كان على متنها عناصر البوليساريو‎ | دولي

أول فيديو بعد سقوط طائرة جزائرية كان على متنها عناصر البوليساريو‎

الحبيب المالكي يؤكد أن الدفاع عن السلم والاستقرار من ثوابت الدبلوماسية المغربية | بوليتيك

الحبيب المالكي يؤكد أن الدفاع عن السلم والاستقرار من ثوابت الدبلوماسية المغربية

عاجل..سقوط طائرة عسكرية بالجزائر | دولي

عاجل..سقوط طائرة عسكرية بالجزائر

هذا جديد النهاية المأساوية لعطلة أسرة بمارتيل بعد غرق طفلها بمسبح | حوادث و حقوق

هذا جديد النهاية المأساوية لعطلة أسرة بمارتيل بعد غرق طفلها بمسبح

أمطار قوية وثلوج بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع

أمطار قوية وثلوج بهذه المناطق اليوم الأربعاء

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

اعتقال الرابور الشهير علي الصامد بطنجة

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 09:48 اعتقال الرابور الشهير علي الصامد بطنجة | مجتمع
اعتقال الرابور الشهير علي الصامد بطنجة
قضت المحكمة الابتدائیة في طنجة، أمس الثلاثاء، بإحالة الرابور الشهير علي الصامد وصديقه ''و.أ'' على سجن ''ساتفيلاج''، وتأجيل النظر في قضية الاعتداء بالسلاح الأبيض التي يتابع فيها الرابور إلى يوم 24 أبريل

"شوف تيفي"

قضت المحكمة الابتدائیة في طنجة، أمس الثلاثاء، بإحالة الرابور الشهير علي الصامد وصديقه "و.أ" على سجن "ساتفيلاج"، وتأجيل النظر في قضية الاعتداء بالسلاح الأبيض التي يتابع فيها الرابور إلى يوم 24 أبريل الجاري.

وكان مصدر مطلع، قد كشف أمس لـ "شوف تيفي" على أن حالة الرابور الصحية، تحسنت وهي "ممتازة"، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، اعتقلت قبل ثلاثة أيام صديقه لتورطه في الاعتداء على رجل شرطة بمستشفى محمد الخامس بطنجة.


تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولت سابقا مقطع فيديو خطير، يظهر لحظة تعرض الرابور المذكور لاعتداء على يد مجموعة من الأشخاص.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سجن الرابور المصالح الأمنية مستشفى محمد الخامس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ملايين الأورو المزورة تسقط رئيس مكتب بريد المغرب | مجتمع

ملايين الأورو المزورة تسقط رئيس مكتب بريد المغرب

أمطار قوية وثلوج بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع

أمطار قوية وثلوج بهذه المناطق اليوم الأربعاء

المهاجرون المغاربة يتصدرون قائمة الحصول على جنسيات البلدان الأوروبية | مجتمع

المهاجرون المغاربة يتصدرون قائمة الحصول على جنسيات البلدان الأوروبية

بالصور..حجز كمية كبيرة من الويسكي في طريقها إلى الناظور..وهــاكيفاش | مجتمع

بالصور..حجز كمية كبيرة من ''الويسكي'' في طريقها إلى الناظور..وهــاكيفاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | هذه هي الطائرة العسكرية أليوشين التي سقطت بالقرب من مطار بوفاريك وعلى متنها عناصر البوليساريو | قنوات أخرى
منذ 49 دقيقة

بالفيديو | هذه هي الطائرة العسكرية ''أليوشين'' التي سقطت بالقرب من مطار بوفاريك وعلى متنها عناصر البوليساريو

من زاوية أخرى..شاهد اللحظات الأولى لسقوط الطائرة العسكرية في الجزائر وعلى متنها عناصر البوليساريو‎ | قنوات أخرى

من زاوية أخرى..شاهد اللحظات الأولى لسقوط الطائرة العسكرية في الجزائر وعلى متنها عناصر البوليساريو‎

بالفيديو..ردة فعل مثيرة لشاب مغربي عندما جرب نظارة ثلاتية الابعاد لاول مرة شوفو شنو وقع | قنوات أخرى

بالفيديو..ردة فعل مثيرة لشاب مغربي عندما جرب نظارة ثلاتية الابعاد لاول مرة شوفو شنو وقع

فضيحة تهز الجزائر..حصلوهوم كيصبغوا العشب اليابس بالطلاء الاخضر لاستقبال الرئيس شوفو كيفاش كيديرو | قنوات أخرى

فضيحة تهز الجزائر..حصلوهوم كيصبغوا العشب اليابس بالطلاء الاخضر لاستقبال الرئيس شوفو كيفاش كيديرو

﻿

آخر المستجدات

ملايين الأورو المزورة تسقط رئيس مكتب بريد المغرب | مجتمع
منذ 6 دقائق

ملايين الأورو المزورة تسقط رئيس مكتب بريد المغرب

اعتقال الرابور الشهير علي الصامد بطنجة | مجتمع

اعتقال الرابور الشهير علي الصامد بطنجة

هــا المعقول.. انسحاب مجموعات من جبهة البوليساريو على إثر التحركات الأخيرة للجيش المغربي بالمنطقة العازلة في الصحراء المغربية .. وهـذه التفاصيل | بوليتيك

هــا المعقول.. انسحاب مجموعات من جبهة البوليساريو على إثر التحركات الأخيرة للجيش المغربي بالمنطقة

عاجل..أكثر من 100 قتيل بينهم 26 من عناصر البوليساريو بعد سقوط طائرة عسكرية جزائرية | دولي

عاجل..أكثر من 100 قتيل بينهم 26 من عناصر البوليساريو بعد سقوط طائرة عسكرية جزائرية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.