هذا جديد النهاية المأساوية لعطلة أسرة بمارتيل بعد غرق طفلها بمسبح ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الأسرة التي تحولت فرحتها بالعطلة المدرسية إلى فاجعة، عقب مصرع طفلها البالغ من العمر سنتين ونصف، غرقا بمسبح إقامة سياحية بمارتيل ليلة أمس الثلاثاء، تنحدر من مدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن الأسرة التي تحولت فرحتها بالعطلة المدرسية إلى فاجعة، عقب مصرع طفلها البالغ من العمر سنتين ونصف، غرقا بمسبح إقامة سياحية بمارتيل ليلة أمس الثلاثاء، تنحدر من مدينة الدار البيضاء.

وأكد المصدر ذاته أن الأسرة لم تصدق مصرع طفلها بهذه الطريقة البشعة، مشيرا إلى أنها تنتظر نتائج التشريح الطبي حتى تستطيع نقل الطفل للبيضاء ليوارى الثرى.



وكان مصدر مطلع قد أكد لـ''شوف تيفي'' أن خادمة الأسرة المكلفة بمراقبة الطفل لم تنتبه لتحركاته، ليسقط بالمسبح ما تسبب في وفاته بطريقة جد بشعة.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حلت بمكان الفاجعة، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل.