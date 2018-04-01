أولمبيك أسفي يصدر بلاغا ناريا يندد فيه بالظلم التحكيمي ﻿

أصدر المكتب المسير لنادي أولمبيك آسفي، بلاغا على خلفية الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق المسفيوي في مباراته الماضية أمام حسنية أكادير برسم الدورة 24 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب.

''شوف سبور ''

أصدر المكتب المسير لنادي أولمبيك آسفي، بلاغا على خلفية الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق المسفيوي في مباراته الماضية أمام حسنية أكادير برسم الدورة 24 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب.

وأكد البلاغ، أن جميع مكونات النادي ( لاعبين، مدربين، إداريين و جمهور) ، تعبر عن امتعاضها و تنديدها الشديدين للظلم و الحيف الذين واجههما النادي خلال مقابلاته الأخيرة، و ما حمله من أحداث غريبة و ظلم و جور تحكيمي كبيرين لم يفهم مسؤولو الفريق مصدره و مغزاه، معتبرين أن القرش المسفيوي أدى ثمنه غاليا.

وأوضح المكتب المسير للفريق '' أن النادي قد اتبع جميع الإجراءات القانونية المخولة له للدفاع عن حقه المشروع و حق جمهوره و مدينته بما في ذلك طلب فتح تحقيق رسمي في هذه الأحداث و إرسال فيديو توثيقي لجميع الحالات التحكيمية لهذه المقابلة''.

ونوه البلاغ، بالدعم الكبير و اللامشروط من طرف الجمهور المسفيوي ، بسبب عدم انسياقه وراء الاستفزازات التحكيمية.

ويذكر أن الحكم نور الدين الجعفري هو من قاد مباراة أولمبيك آسفي و حسنية أكادير برسم الجولة 24 من البطولة الاحترافية ، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.