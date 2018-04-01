أمطار قوية وثلوج بهذه المناطق اليوم الأربعاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يكون الطقس غائما خلال الصباح والليلة القادمة ، مع نزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية محلية معتدلة الى قوية بكل من الريف والواجهة

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يكون الطقس غائما خلال الصباح والليلة القادمة ، مع نزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية محلية معتدلة الى قوية بكل من الريف والواجهة المتوسطية والسايس والأطلس المتوسط والشمال الشرقي.

وستكون الأجواء غائمة مع سقوط أمطار وزخات مطرية متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والأطلس الكبير وسوس وشمال الساحل الجنوبي.

كما يرتقب هطول بعض التساقطات الثلجية فوق الأطلس المتوسط والكبير التي تفوق 1800م، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي مناطق المملكة، مع تناثر حبات رملية داخل الأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح معتدلة الى احيانا قوية من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الغربي معتدلة بالشمال ووسط المملكة، ومحليا قوية بشرق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و07 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 07 و 13 درجة بالشرق وشمال ووسط البلاد والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 11 و 16 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و 15 درجة بالهضاب العليا والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشمال الشرقي، وما بين 14 و 20 درجة بمنطقة طنجة والسهول الشمالية وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بسوس والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بين تطوان والسعيدية، وقليل الهيجان الى هائج بين سبتة وتطوان ، وقوي الى جد قوي الهيجان بالبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان بالسواحل الاطلسية مابين ما بين طنجة وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.