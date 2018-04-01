المهاجرون المغاربة يتصدرون قائمة الحصول على جنسيات البلدان الأوروبية ﻿

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي يوم أمس الإثنين 9 أبريل أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منحت الجنسية لقرابة المليون شخص وبالضبط 995 ألف شخص خلال العام 2016.

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أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي يوم أمس الإثنين 9 أبريل أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منحت الجنسية لقرابة المليون شخص وبالضبط 995 ألف شخص خلال العام 2016.

ووفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي بحسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز'' عربية أن عدد المغاربة الذين حصلوا على جنسيات عدد من الدول الأوروبية بلغ 101 ألف و 300 شخص سنة 2016 محتلين بذلك المركز الأول عن جميع المهاجرين من جنسيات أخرى يليهم الألبان في المركز الثاني بحوالي 67 ألف و 500 شخص.



وقد صنف المغاربة الأوائل من بين الحاصلين على الجنسية الإسبانية بنسبة 24,5 بالمائة، وكذلك الجنسية الفرنسية بنسبة 14,9 بالمائة والبلجيكية بنسبة 12,5 بالمائة .